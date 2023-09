Ny verdensrekord på 5000 meter

Gudaf Tsegay kjempet ikke bare om ny verdensrekord på 5000 meter. Hun løp også for å bli den første kvinnen til å løpe under 14. minutter mot slutten av løpet.

– Dette er intenst. Hele veien inn. Det blir verdensrekord! Hun gir alt hun har. Det siste skal presses ut. Hva sier klokka, sier NRK-kommentator Jann Post.

Til slutt løp hun inn til 14.00.21. Det var en rekordforbedring på 4,99 sekunder.

– Verdensrekord med nøyaktig fem sekunder. Så nære å gå under. For et rekordløp, sier Post etter målgang.

Den etiopiske løperen fikk drahjelp i sju runder, men deretter måtte hun gjøre løpet selv. Det klarte hun som ingen før henne.

– Målet var verdensrekord. Jeg er så glad, sier Tsegay til NRK.

Selv perset den etiopiske løperen også med 12 sekunder da hun satte ny verdensrekord.

Hun forteller at hun bare tenkte på å følge lysharen på slutten av løpet.

Tidligere denne sesongen satte kenyanske Faith Kipyegon verdensrekord på 5000 meter med 14.05.20. Den er nå slått i sesongavslutningen.

Beatrice Chebet ble nummer to og løp tidenes tredje raskeste tid.