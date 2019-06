Ny verdensrekord av Kashafali

Salum Kashafali springer 10,45 på 100 meteren, og setter dermed ny verdensrekord i klasse T-12, en klasse for svaksynte. Fra før hadde Kashafali verdensrekorden på 10,58, satt i mai i år. Even Meinseth ble nummer to, mens Christian Mensah ble nummer tre.