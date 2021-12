– Det er helt hinsides egentlig. Jeg har vært rimelig langt unna å ha noen gultrøyer i karrieren, forteller Vetle Sjåstad Christiansen til NRK.

For etter å ha feid kanonene Sebastian Samuelsson og Emilien Jacquelin av banen på siste stående skyting, tok han også over ledelsen i verdenscupen – tre poeng foran svensken.

Forrige helg viste 29-åringen fra Geilo seg virkelig frem da han ble nummer to på sprinten. På jaktstarten søndag viste han virkelig at han mener alvor inn i OL-sesongen. Det ble fem rett ned da det skulle avgjøres, mens konkurrentene fikk en strafferunde hver.

– For en triumf! ropte NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det er helt fantastisk det Vetle gjør her. Det er en helt annen Vetle vi ser i år, spesielt mentalt, fulgte Ola Lunde opp med.

EN AV TRE: Bare Vetle Sjåstad Christiansen holdt hodet kaldt nok i kulda på siste skyting. Du trenger javascript for å se video. EN AV TRE: Bare Vetle Sjåstad Christiansen holdt hodet kaldt nok i kulda på siste skyting.

– Drastiske grep

Forrige sesong ble det hele seks fjerdeplasser på Christiansen. Hans første og forrige verdenscupseier kom i USA i 2019, og siden har det buttet litt imot. I sommer har han vært god hele veien, men for å sikre at formen holder lenger i OL-sesongen, har han blant annet doblet antall løpetimer.

– Det har vært som en lang tur på Tusenfryd, kan du si, Mye opp og ned. Helt siden jeg slo gjennom som junior, egentlig, så har det vært en hard kamp. Jeg har følt at jeg har gjort mye riktig hele tiden, men har tatt drastiske grep før denne sesongen, innrømmer han.

Etter målgang hevder han at egentlig ønsket at det hele skulle avgjøres i en spurtduell med de to kanonene.

– Jeg venta jeg, men de var for langt bak til at det skulle bli noe spurt. I dag hadde drømmen vært at det skulle bli en spurt for jeg følte meg kjempebra. Hadde det blitt en spurt i dag hadde jeg tatt det, men det er lov å avgjøre på siste skyting og.

– Fortjent

Samuelsson slo den sterke franskmannen i spurten og tok andreplassen.

– Jeg tror mange har hatt mye respekt for ham i en spurt, så at jeg spurter ned Jacquelin her, får jeg nok litt respekt for, sier torsdagens sprintvinner.

FART: Vetle Sjåstad Christiansen startet som nummer fem, 31 sekunder bak, og tok sin andre verdenscupseier. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

– Det kjennes fortjent at Vetle vinner i dag, men vi skal kjempe for at han ikke skal gjøre det noe mer, legger Samuelsson til.

NRKs ekspert Synnøve Solemdal sa allerede før rennet at hun hadde troa på at Christiansen kunne stikke av med seieren. Mest imponert er hun over den siste skytingen.

– Helt rått å se på. Det er de tre som har vært best i år, så å få en duell mellom dem er rått. Vetle er iskald og får ned alle. Det var stort og artig å se på, sier Solemdal.

Den tidligere landslagsløperen trekker frem hvor god nordmannen var til å holde roen.

– Han viser alle hvor skapet skal stå!

PÅ TOPPEN: Vetle Sjåstad Christiansen vant, foran Sebastian Samuelsson og franske Emilien Jacquelin. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

– Lyst brekke børsa i to

Tarjei Bø fikk hele tre strafferunder på første liggende, og løpet var spolert – for mannen som gikk ut som nummer seks og endte på 28.-plass.

– Du har lyst til å ta av deg børsa og brekke den i to. Det er ganske ulikt meg, på liggende, sier Tarjei Bø, som ikke vet hva som gikk galt.

Johannes Thingnes Bø falt på lista (var åttendemann ut), med én bom. Deretter to. Likevel ble han nest beste nordmann, på åttendeplass.

– Det er ikke tvil at formmessig må jeg forbedre meg litt utover, forteller Thingnes Bø til NRK.

– Det var vel kanskje Vetle jeg hadde mest troa på av oss i dag. Han har vist kanonform, legger han til.

Johannes Dale, som fikk frostskader etter sprinten, klatret fra startnummer 40 til 23.

– Vetle elsker sånne situasjoner som det her og han er en mann for de anledningene her, og jeg unner Vetle å vinne her. Det er en stund siden sist, så det tror jeg han synes er skikkelig gøy, roser han.

Sivert Bakken kom seg feilfritt gjennom begge liggende-seriene, og klatret fra 19.-plassen – før det ble hele tre strafferunder på første stående. Da ble han nummer 21.