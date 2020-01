Ny triumf for dei norske kvinnene?

Dei norske skiskyttarkvinnene har briljert i verdscupen så langt denne sesongen med fleire individuelle sigre, og to stafettsigrar av to moglege.



I dag er Synnøve Solemdal tilbake på det norske laget etter at ho gjekk ein betre sprint enn Karoline Knotten på torsdag.



I tillegg er Marte Olsbu Røiseland tilbake på laget etter ein lang juleferie, men ho har blitt sett opp på tredje etappe, og ikkje den vanlege ankeretappen. Den har Tirill Eckhoff fått.