Første tap for Norges curlingherrer

Norges fire curlinghåp måtte så seg slått av verdenstreer Canada 6-5 i andre kamp i OL.

– Dette ser uansett ganske lovende ut for Norge med tanke på norsk suksess, sier NRKs kommentator Pål Thomassen.

Kanadierne tok ledelsen 2-0 men Norge slo kjapt tilbake med samme mynt og utlignet da Steffen Walstad (36) satte sistestein.

Og det ble fort tydelig at det var to jevne lag på den kinesiske kunstisen. Tredje omgang oppsummerte det, da omgangen var blank og ingen av lagene tok poeng

Videre tok lagene et poeng hver, og det virket ikke som Canada hadde lyst til å ta «kun» ett poeng med sistestein. Dermed ble det enda en runde i null.



Men i åttende omgang bestemte kanadernne seg for å bruke sistesteinen sin. Det endte med to poeng som satte press på Norge.



Det betydde også at det endelig var Norges tur til å ha sistestein, som nok en gang svarte med samme poengsum som motstanderen. I avgjørende omgang satt likevel verdenstreer beste stein, og stakk av med seieren.