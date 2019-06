Ny straffe-farse i VM skaper frustrasjon: – Ekstremt

Praten om dobbeltstraffen som sikret Frankrike-seier over Nigeria hadde knapt stilnet da nok et straffekaos tok til i VM.

Skottland lå an til å ta seg videre i mesterskapet og ledet 3–2 over Argentina da dommeren pekte på straffemerket like før full tid onsdag kveld. Skottlands Lee Alexander vartet opp med en kjemperedning, og ble omfavnet av lagvenninnene.

SITUASJONEN: Det er på dette bildet VAR slo fast at Lee Alexander beveger seg fra streken idet Bonsegundo tar straffesparket.

Men de jublet for tidlig. For etter at VAR hadde sett på situasjonen pekte sørkoreanske Ri Hyang-ok igjen på 11-meteren, og Alexander fikk det gule kortet. Hun hadde nemlig så vidt forlatt streken da Maria Bonsegundo tok straffen. Gleden over avansement ble raskt snudd til hjemreise og frustrasjon da det neste forsøket gikk i mål.

– Jeg vet ikke om noen keeper i verden som klarer å redde straffer med den nye regelen, sier Skottland-spiller Leanne Crichton ifølge BBC.

Nye fotballregler fra 1. juni Ekspandér faktaboks Det skal alltid dømmes hands når ballen og armen har kontakt ved en målsituasjon, uansett om det er med vilje eller ikke. Unntaket er dersom armen er i en naturlig posisjon og ikke gjør kroppen unaturlig større.

Ballen trenger ikke gå ut av feltet ved utspill fra keeper før en utespiler er borti den.

Ingen spiller fra det angripende laget får stille seg i muren ved frispark.

Keeper trenger bare ha en fot på målstreken ved straffespark

En spiller som blir bytta ut, skal ut av banen på nærmaste punktet på sidelinjen eller dødlinjen.

Likte det bedre før

FORKLARER: Dommer Ri Hyang-ok brukte nesten et minutt på å forklare Lee Alexander at hun må holde seg på streken i det straffesparket tas.

Norges keeperveteran Ingrid Hjelmseth er langt ifra overbegeistret over hvor strengt regelen overholdes.

– Nå er det litt ekstremt. Jeg likte det i utgangspunktet bedre før, at hvis keeperen fikk en fordel av å være for tidlig ute så skal straffen tas på nytt, men om ikke lar de det gå. Vi må bare forholde oss til det, sier hun til NRK.

Norges keepertrener, Roger Eskeland, er enig.

– Det er paragrafryttere ute og går. Jeg synes det er litt dumt å ta vekk det menneskelige i det. Nå blir alt datastyrt. Jeg tipper de slipper litt opp etter hvert, sier han.

VOKTER BURET: Ingrid Hjelmseth. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

At keeperne nå har en umulig oppgave, er Hjelmseth ikke enig i.

– Man er i stand til å redde straffer slik også. Det handler bare litt om hvilken teknikk man bruker, og man må tenke at man må ta et skritt til siden i stedet for frem når man skal slenge seg, påpeker 39-åringen.

Hadde dommermøte

Landslaget var forberedt på at de nye reglene ville komme i søkelyset.

– Vi hadde dommermøte i forkant av mesterskapet og har gått igjennom alle områdene vi må være OBS på, og selvsagt blir de nye reglene litt spesielle. Dommere er alltid veldig strenge i starten, til det blir en mer naturlig del, forklarer Hjelmseth.

Norge har scoret på to straffer og fått en imot, mot Frankrike. I finalespillet kan ellevemetere fort bli avgjørende.

– Jeg føler meg godt forberedt. Vi kommer til å analysere de som skal skyte straffer i hjel nå. Det handler om killerinstinkt og å gå rett vei. Ellers har jeg ikke noe fokus på det, sier Norges førstekeeper.