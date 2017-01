I La Clusaz før jul måtte smører Lars Høgnes inn på tredjeetappe for det norske andrelaget da Simen Andreas Sveen måtte kaste inn håndkleet med magesjuke.

Høgnes var naturligvis sjanseløs mot de fleste, men klarte seg likevel meget anstending. Faktisk hadde han bedre etappetid på sin skøyteetappe enn ankermannen på Norge 2, Kasper Stadaas. Stadaas er i motsetning til Høgnes satsende skiløper, men også Stadaas ble hentet inn på kort varsel rett og slett fordi han befant seg i området.

Visste ikke om regel

Søndag var planen at smører Christian Nordkvelde skulle trå til, etter at lørdagens positive overraskelse Daniel Stock våknet med sår hals.

Det får han imidlertid ikke lov til. Klokka 11 søndag formiddag kom meldingen fra Norges skiforbund om at Norge må trekke sitt andrelag i herrestafetten.

«Løpere må ha under 60 FIS-punkter for å få starte i WC stafett. Christian Nordkveld har ikke dette og vi må dessverre trekke Norge 2. Dette er selvsagt svært beklagelig for gutta på det norske 2. laget.»

Denne regelen burde også ha rammet Lars Høgnes og det norske laget i la Clusaz før jul.

Da var imidlertid verken FIS eller Norge klar over regelen, ifølge meldingen fra skiforbundet.

For uinnvidde: FIS-punkter er noe man opparbeider ved å gå FIS-renn. Jo lavere punkter, jo bedre.

Kvotekutt

At Norge har slitt med å stille to lag i verdenscupstafetter, handler altså ikke mangel på gode skiløpere. Derimot skyldes det kvotekuttene som Det internasjonale skiforbundet (FIS) innførte for å begrense de største nasjonenes (les: Norges) dominans i langrenn.

Denne sesongen har Norge en grunnkvote på seks løpere i individuelle renn. Det blir som kjent knapt når det trengs åtte løpere for å fylle to stafettlag.

I Ulricehamn lørdag stilte Norge med sju løpere, fordi Martin Johnsrud Sundby for tiden har en ekstra friplass som verdenscupleder.

Regelen som har dukket opp innebærer at Mathias Rundgreen, Mattis Stenshagen og Mathias Rundgreen ikke får gått renn søndag.

Spesielt kjedelig er det kanskje for Rundgreen, som reiste til Ulriceham utelukkende for å gå stafetten etter å ha vunnet norgescupløpet på Sjusjøen lørdag.

Slik stiller Norge 1:

Simen Hegstad Krüger

Martin Johnsrud Sundby

Anders Gløersen

Finn-Hågen Krogh