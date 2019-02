Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ole Gunnar Solskjær har slått rekord på rekord som manager for Manchester United.

Han ble den første United-manageren i historien som vant sine seks første kamper for klubben. Deretter tangerte han Premier League-rekorden med å vinne sine seks første kamper i ligaen.

Det gjorde at han nylig ble kåret til månedens manager i Premier League – i sitt første forsøk for United. Sist en manager for klubben vant den prisen, var Alex Ferguson i 2012.

Lørdag fortsatte han sin utrolige start da de røde djevlene knuste Fulham 3–0 på bortebane.

– Det var en veldig godt gjennomført kamp. Vi begynte litt dårlig og ga dem muligheten til å presse oss til å begynne med. Etter at vi fikk de to målene, syns jeg vi kontrollerte kampen, sier Solskjær til TV 2.

To Pogba-scoringer

En av spillerne som så definitivt har vært toneangivende under Solskjær, er Paul Pogba. Franskmannen har i løpet av de ni ligakampene under Solskjær scoret åtte ganger og står med seks målgivende pasninger.

Mot Fulham scoret den franske verdensmesteren to ganger.

Paul Pogba scoret to mål mot Fulham. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Første scoring kom etter et snaut kvarter, da Pogba ble tredd gjennom av Anthony Martial. 26-åringen dunket ballen i nærmeste kryss (artikkelen fortsetter):

Pogba sendte United i ledelsen - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

I den andre omgangen ble Juan Mata taklet inne i Fulhams sekstenmeter. Dommeren pekte på straffemerket, og fra elleve meter var Pogba nok en gang sikker:

Pogba sikker fra straffemerket - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Paul Pogba er pr. dags dato den midtbanespilleren i Europa som leverer flest målpoeng. 19 scoringer og målgivende er klart best i samtlige europeiske toppligaer.

– Han har vært helt super helt siden jeg kom inn. Det er en fotballspiller som drar med seg mange på laget. Han er en Manchester United-spiller i selvtillit også. Han vil ha ballen hele tiden, han har kvaliteter og nyter å gå på banen. Når du spiller for Manchester United skal du spille med et smil, sier Solskjær til TV 2.

I mellomtiden hadde nevnte Martial scoret 2-0-målet:

Martial øker ledelsen på lekkert vis - bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Dermed vant Solskjærs lag igjen. Nordmannen står da med ti seiere og én uavgjort siden han tok over managerstolen på Old Trafford.

For å sette det litt i perspektiv: José Mourinho tok 26 poeng på 17 kamper før han fikk sparken denne sesongen. Solskjær har nå tatt 25 poeng på sine ni første kamper.

Klatrer på tabellen

United fortsatte å styre det meste på Craven Cottage også etter hvilen. Fulham-manager Claudio Ranieri gjorde en formasjonsendring tidlig i annen omgang, men uten å komme noen vei.

Paul Pogba ble byttet ut etter snaut 75 minutter. Han ble naturligvis gratulert av sin trener på veien ut. Foto: Ian Kington / AFP

Seieren gjør at United tar seg forbi Chelsea og opp til 4.-plassen på Premier League-tabellen. Chelsea spiller borte mot Manchester City søndag.

– Det er alltid deilig å vinne kamper. Når jeg går inn i en kamp med denne stallen, så tenker jeg at vi kan vinne alle kamper. Det handler ikke om hvor vi er nå, det handler om hvor vi er på slutten av sesongen, sier Solskjær.

Den neste kampen for Solskjærs menn er nå Champions League-oppgjøret mot PSG. Solskjær hadde byttet ut seks mann til dagens kamp, og innrømmer at det skyldes nettopp den kampen.

– Ja, det er klart det. Vi har mange kamper som kommer, og det er bare to dager mellom. Jeg hvilte en del på grunn av tirsdagskampen. Men vi har en stor og bred stall, det er ikke bare elleve som spiller i løpet av en lang sesong. Vi må stole på de som ikke spiller så mye i slike kamper.

United har ikke vært så høyt på tabellen siden seieren mot Leicester i den første runden denne sesongen.