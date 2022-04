Ny smell for Kristiansund

Tromsø-seier etter keepertabbe

Tromsø tok sin første seier for sesongen med 2-1 over HamKam. Nicholas Hagen tabbet seg ut på Sakarias Opsahls avgjørende scoring da han rotet inn langskuddet. Avslutningen gikk midt i mål, men keeperensto litt feilplassert og fikk ikke kroppen skikkelig bak ballen. Christophe Psyché sendte først Tromsø i ledelsen, mens Pål Alexander Kirkevold scoret for gjestene.