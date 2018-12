Ny skandale i Gullballen: Mener stemmegiver ikke eksisterer

Det er den spanske sportsavisen Marca som skriver dette.

Det er sportsjournalister over hele verden som bestemmer hvem som vinner «Gullballen» og avisen har gransket de forskjellige jurymedlemmene.

I den granskingen har de stoppet opp ved navnet Abdou Boina fra den vesle øystaten Komorene. Boina står oppført som journalist for nettsiden albaladcomores.com.

Problemet er at den nettsiden opphørte å eksistere, i hvert fall i sin daværende versjon, i 2012. Nettavisen har heller aldri hatt noen ansatte ved navn Abdou Boina.

– Trodde jeg hallusinerte

Boina står like fullt registrert som stemmegiver for det afrikanske landet under «Gullballen». Han skal ha gitt sin stemme til Kylian Mbappé, Luka Modric (som vant prisen), Cristiano Ronaldo, Eden Hazard og Mohamed Salah.

– Jeg trodde at jeg hallusinerte da jeg leste at Albalad Comores fortsatt eksisterte, sier journalist Toiminou Abdou til Marca.

– De la ned for seks år siden og hadde aldri noen ansatte ved det navnet, påpeker journalisten, som jobbet i avisen.

– Eksisterer ikke

Stepahne Ahamadi, leder for journalistforbundet i Komorene, reagerer sterkt på det som har skjedd.

– Vi har ingen historikk på noen som heter Abdou Boina. Jeg hadde forstått det om feilen var at han var oppført med feil avisnavn, men denne personen eksisterer ikke, forteller lederen for journalistforbundet.

I tillegg til dette hevder også Trinidad og Tobagos stemmegiver Lasana Liburd at hans valg har blitt brukt i feil rekkefølge, skriver Marca.

En trøst er det antagelig for arrangøren at stemmegivningen til Boina ikke hadde innflytelse på det endelige resultatet.

Rotet rundt stemmegivningen kommer etter at det skapte store overskrifter over hele verden da Ada Hegerberg ble bedt om å twerke under sin tildeling av Gullballen.

Den franske DJ-en Martin Solveig måtte til slutt be om unnskyldning for kommentaren.