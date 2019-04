Ny sjakkgren får eget VM: – Magnus er favoritt også her

– Dette er fantastisk gode nyheter. Det er en stor fjær i hatten til Norge som sjakknasjon, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

I fjor vant Magnus Carlsen det som ble omtalt som et uoffisielt VM i såkalt fischersjakk. Da var det hele «bare» en show-kamp mellom to stormestere.

Men nå har det internasjonale sjakkforbundet FIDE bestemt seg for å anerkjenne årets utgave som en offisiell VM-turnering. Den skal spilles i månedsskiftet oktober-november på Henie-Onstad Kunstsenter i Bærum.

Dermed får Carlsen muligheten til å bli verdensmester i enda en type sjakk.

Han er fra før verdensmester i tradisjonell sjakk, og har også vunnet VM i lyn - og hurtigsjakk.

– Det er veldig kjekt at det første sjakk-VM på norsk jord også blir det første verdensmesterskapet i fischersjakk, sier president i Norges Sjakkforbund, Morten Lillestøl Madsen, i en pressemelding.

Mindre sjanse for remis

Fischersjakk skiller seg ut fra klassisk sjakk ved at brikkene er satt opp tilfeldig på brettet fra start. Dette gir et annet type spill. Først og fremst gjør det at spillerne ikke kan forberede seg på åpningstrekk - eller så mye annet.

Dette er fischersjakk Ekspandér faktaboks Fischersjakk er en variant av sjakk som ble oppfunnet og promotert av tidligere sjakk-verdensmester Bobby Fischer. Varianten benytter samme brett og brikker som standard sjakk, men startposisjonen for offisersbrikkene på første og siste rad er resultatet av en trekning rett før partiet starter. Et slikt utgangspunkt begrenser mulighetene til å ha en fordel ved å huske åpningstrekk i mange kombinasjoner. Fra første trekk er det altså kun sjakkferdighetene og sjakkforståelsen som avgjør. Dette gjør at spillerne ikke får lent seg på gjennomanalyserte åpningsteorier, og partiene ender sjeldent ut i ufarlige remiser. (Kilde: Fischer Random)





– Da er man tilbake til at den som har det beste hodet vinner, og det er jo veldig fascinerende. I dagens sjakk har computeranalyser i forkant blitt så viktig, men mange savner litt den opprinnelige sjakken der det hele skulle avgjøres bare på brettet. Det får man her, forklarer Grønn.

Bobby Fischer, en av tidenes beste sjakkspillere, fant opp det vi i dag kaller fischersjakk. Foto: ROBERT KRADIN / Ap

At man ikke kan forberede seg, fører også til noe som kan kalles en gladmelding til sjakkpublikummet: I denne sjakktypen unngår man stort sett remis. Partiene får som regel en vinner, og det blir ikke som da Carlsen i fjor til slutt ble verdensmester etter en lang rekke med remiser.

– Sjansene for remis er mye mindre, for man kommer ikke inn i åpninger man har jobbet mye med på forhånd. Dét er jo veldig publikumsvennlig, sier Grønn.

Carlsen har selv uttalt at han er glad i denne måten å spille på, og Grønn holder også nordmannen som favoritt i verdensmesterskapet.

– Han er favoritt, og like stor favoritt her. Magnus selv har sagt at han synes teorifokuset i klassisk sjakk kan være litt kjedelig, så for ham er det egentlig perfekt med fischersjakk. Men siden det er ukjent terreng for alle, har man heller ikke så stor kontroll. Det vil skje oftere at en favoritt taper her enn i vanlig sjakk, sier Grønn.

Flere stjerner

Turneringen får også et helt nytt format. Den starter nemlig med innledende runder hvor hvem som helst kan melde seg på. Disse rundene spilles på nett. De som kvalifiserer seg videre derfra kan til slutt få spille mot verdenseliten i sjakk.

Det er ventet at flere sjakkstjerner kommer til å delta. Arrangøren skriver i pressemeldingen at i tillegg til Carlsen skal Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi, Wesley So, Alexander Grischuk, Peter Svidler og flere andre av de aller beste sjakkspillerne i verden prøve å vinne tittelen.

Carlsen slo amerikanske Hikaru Nakamura i fjorårets uoffisielle verdensmesterskap i fischersjakk. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

De åpne kvalifiseringsrundene starter 28. april og fortsetter ut juni, før selve hovedrunden altså arrangeres senere på høsten.

Grønn sier det er uhyre sjeldent at sjakksporten, som tradisjonelt har vært litt konservativ, gjør nye grep som dette.

Det samme er FIDE-president Arkady Dvorkovich inne på.

– Det er et enestående tilfelle at det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) anerkjenner en ny variant av sjakk, så dette var en beslutning som måtte være nøye gjennomtenkt, sier Dvorkovich i pressemeldingen.

Han utdyper:

– Vi mener at Fischer Random er en positiv innovasjon: den innfører ny energi og entusiasme i spillet vårt uten å bryte med klassisk sjakk og dets tradisjoner. Det er trolig derfor Fischer Random har vunnet gunst i sjakkmiljøet, både blant toppspillere og hos verdensmesteren selv. FIDE kunne ikke lukke øynene for dette; det var på tide å omfavne og innlemme denne versjonen av sjakk.

Finalene vil gå over syv dager i perioden 27. oktober til 3. november. Da vil Magnus Carlsen møte tre utfordrere som skal kjempe om den nye tittelen.

Hele finalen sendes direkte hos NRK og VG.