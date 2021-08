Rosenborg røk ut av serieligaen

For trønderne ble det et lite hyggelig gjensyn med Birger Meling og hans Rennes på Lerkendal. I det andre oppgjøret lagene imellom endte det med nok et tap og 1–5 sammenlagt. Det betyr at Rosenborg er ute av serieligaen for denne gang.



– Spillerne skal ha honnør for at de prøvde hele veien, sa trener Åge Hareide etter kampen.



Etter det første oppgjøret stod det 2–0 til det franske laget, som også fikk hull på byllen først i det andre.



Rennes-spiller Romain Del Castillo så først ut til å være i offside, men reprisene viste at Even Hovland opphevde den. Dermed stod det 1–0 etter bare fem minutter.



Den allerede voksne oppgaven ble enda verre like før pause. På hjørnespark til Rennes dunket Nayef Aguerd inn 2–0 med hodet.



Derfra var det en tung vei for Rosenborg. Stefano Vecchia reduserte for RBK på straffe, men det hjalp lite. Med ti ordinære minutter igjen kom det tredje Rennes-målet signert Matthis Abline.