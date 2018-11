Ny regel gjorde sesongstarten skummel for Kleveland

Lørdag åpnet snøbrettkjørerne verdenscupsesongen i Europa med Big Air-konkurranse i italienske Modena. Der fikk mange også sitt første møte med Det internasjonale skiforbundets (FIS) nye regel øvelsen. For blant annet Marcus Kleveland skaper den en utfordring.

– Personlig synes jeg det er ganske dårlig. Det er smak og behag hvordan man vil kjøre, sier han til NRK etter å ha blitt nummer fem.

For nå kan ikke utøverne bare velge det trikset de mener de kan lande for å sikre seg høyest mulig poengsum, og i tillegg til å kjøre ulike veier, må de nå også rotere én gang mot venstre og én gang mot høyere i de to tellende triksene.

– Rigid system

Kleveland foretrekker venstrerotasjoner, men nå tvinges han og mange andre til å rotere en annen vei enn det de foretrekker – og er best til. Det har også vært det store samtaletemaet i Modena de siste dagene.

– Jeg tror det vil dra ned nivået på kjøringa. De fleste jeg har snakket med her har snakket om reglene, og mange mener det rart, mener Dombås-gutten.

SKEPTISK: Norges kanskje beste snøbrettkjører er ikke begeistret for den nye regelen. Foto: Glenn Pettersen/Process films

Han får støtte av NRKs kommentatorduo.

– Jeg mener det var bedre før. Da fikk vi se flere som kjørte bra, sier Jonas Greve.

– Det er kanskje et litt rigid system når man MÅ gjøre «sånn» eller «sånn». Men dette er jo nytt, og nye regler er jo aldri populære mener ekspert Tom Hovde, som trekker frem at det vil gjøre det vil gjøre det enklere å skille i toppen nå.

Tilbake fra skade

Kleveland satt sitt første triks, en « Back side triple cork» med rotasjon til venstre, og ble belønnet med 91,50 poeng. Dermed fulgte to forsøk med rotasjon til høyre, men selv om spesielt det tredje trikset en «frontside 1260 med tailgrab» var bra, var ikke vanskelighetsgraden høy nok.

– Jeg synes det er jæ***g skummelt, for det er ikke en ting jeg er vant til, men man må jo bare lære seg det man er nødt til, sier 19-åringen.

TILBAKE: Klevelands første run var meget solid, og med venstrerotasjon. I det siste runnet satte han et triks med høyrerotasjon han aldri hadde gjort før. Du trenger javascript for å se video. TILBAKE: Klevelands første run var meget solid, og med venstrerotasjon. I det siste runnet satte han et triks med høyrerotasjon han aldri hadde gjort før.

Han har slitt med en skade i hælen de siste månedene, og har ikke trent på snø siden august. Derfor var han uansett for fornøyd med både femteplassen, og å lande det siste trikset for første gang.

Forholdene var dessuten vanskelige i stillaset. Med 15 plussgrader på dagtid har arrangøren vannet, noe som førte til is og humper.

– Jeg var sykt nervøs i dag, og er bare glad jeg kom ut av det uten skader, forteller han.

Nå skal han legge seg i hardtrening, og han tror høyrerotasjonene vil sitte i løpet av kort tid. Det samme mener landslagssjef Marius Håker.

– Nå har han vært lite på snø og har ikke fått trent så mye, men han kommer til å lære seg nye triks. Han tar alt fort, sier han.