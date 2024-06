Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En ny rapport uttrykker bekymring for at stigende temperaturer kan gjøre det umulig å gjennomføre sommer-OL i fremtiden.

Rapporten inkluderer intervjuer med OL-deltakere som beskriver situasjoner der de mener det kan være fare for liv.

Sommer-OL i Tokyo var det varmeste målt så langt, med temperaturer over 34 grader og nær 70 prosent luftfuktighet.

Temperaturen om sommeren i Paris har i snitt økt med 3,1 grader celsius siden sommer-OL i 1924.

Den norske Olympiatoppen har tatt forholdsregler for å forberede utøvere på varmen, inkludert varmeakklimatisering og optimalisering av væske- og næringsinntak.

Den internasjonale olympiske komité har gitt anbefalinger om hvordan man kan ivareta utøvernes helse i varme

IOC advarer om at presset mot utøverne vil øke i de kommende årene på grunn av hetebølger og globalisering av sport.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Denne uken kom en ny rapport om hva klimaendringer kan ha å si for sommer-OL i årene framover.

Der uttrykker både klimaforskere, idrettsorganisasjoner og toppidrettsutøvere alvorlig bekymring.

– Vi er i et kappløp med tiden. Og dette er et kappløp vi ikke har råd til å tape, skriver Sebastian Coe i rapporten.

Han er president for Det internasjonale friidrettsforbundet, World Athletics.

– Klimaendringer bør i økende grad sees på som en eksistensiell trussel mot idretten, understreker Coe i forordet.

Friidrettspresident Sebastian Coe holder tale før VM i Glasgow i Skottland i februar i år. Foto: Ben Stansall / AFP / NTB

Den nye rapporten er en oppfølging av «Rings of Fire» som kom før Tokyo-OL. Den går gjennom flere ulike idretter og kommer også med anbefalinger.

Ifølge rapporten var sommer-OL i Tokyo det varmeste målt så langt, med temperaturer over 34 grader og nær 70 prosent luftfuktighet.

Rapporten beskriver hvordan utøvere kastet opp og besvimte ved mållinjen. Tennisspiller Daniil Medvedev har sagt han fryktet for livet da han var på banen.

Utøvere selv bekymret

I rapporten er også OL-deltakere fra flere ulike grener intervjuet.

Flere av dem beskriver skremmende situasjoner der de mener det kan være fare for liv.

Temperaturen var høy også under Tokyo-OL i 2020. Her på friidrettsarenaen 1. august 2021. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Tennisspilleren Marcus Daniell fra New Zealand beskriver sin erfaring fra Tokyo slik:

– Til tider følte jeg at varmen var på grensen til alvorlig risiko. Risiko av typen som potensielt kan være dødelig.

Han påpeker også at utøvere ofte ikke vet når de bør gi seg, fordi de som en hovedregel er trent opp til å presse grenser.

Diskoskaster Sam Mattis fra USA sier det ikke er nytt i USA at utøvere dør av heteslag.

Morten Thorsby i aksjon på privatlandskamp mellom Norge og Kosovo på Ullevaal stadion tidligere i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kappgjenger Rhydian Cowley fra Australia sier han «absolutt er bekymret for at ekstrem varme i konkurranser kan true idrettsutøvernes liv.»

Den norske fotballandslags- og Genoa CFC-spilleren Morten Thorsby, sier i rapporten:

– Overoppheting gjør det umulig å ta gode avgjørelser på banen. Det gjør også kampene mindre interessante for supporterne.

Paris 3,1 grader varmere om sommeren

Bidragsyter Climate Central har gjennomgått værdata fra OL tilbake til 1924, og spesifikt sett på temperaturene i Paris.

Folk i Paris kjøler seg ned i Trocadero-fontenen ved Eiffeltårnet i en hetebølge i juli 2019. Foto: Pascal Rossignol / Reuters / NTB

I rapporten fastslår de at temperaturen om sommeren i Paris i snitt har økt med 3,1 grader celsius siden sommer-OL i 1924. Temperaturen gjennom hele året har økt med 1,8 grader.

Siden 1947 er det også registrert 50 hetebølger i hovedstaden, en økning i både hyppighet og intensitet.

Derfor blir Europa varmere Hetebølgene i Europa kommer oftere, varer lengre, og når høyere temperaturer enn før. Forskerne er nå tydelige på at dette i stor grad skyldes menneskeskapte klimagassutslipp. Sveip for å lese mer om hvordan sommerne har endret seg, og hva vi kan gjøre med det. AP Så mye varmere har det blitt Sannsynligheten for hetebølger i verden er nesten tre ganger så stor nå, som den var før den industrielle revolusjonen. Store deler av Europa har de siste årene hatt makstemperaturer rundt 10 grader varmere enn normalt. AP Hver grad teller Forskere har studert menneskers påvirkning på klimaet siden tidlig 1900-tall, og bevisene har blitt sterkere siden. Likevel har verdens utslipp fortsatt å øke. Dersom den globale oppvarmingen når 2 grader, vil antallet hetebølger i verden trolig doble seg fra dagens nivå. 4 graders oppvarming kan doble antallet hetebølger enda en gang, ifølge FNs klimapanel. Men nå skjer det noe. AP Finnes det håp? Det kan hende verden omsider har nådd utslippstoppen. Jo mindre klimagasser vi slipper ut, jo mindre vil disse endringene fortsette å eskalere. Mange storbyer har også blitt flinkere til å håndtere hetebølger. Slike tiltak har allerede gjort at færre dør av heten, enn de ellers ville gjort.

Det franske meteorologiske instituttet, Météo France, har ifølge The Guardian også meldt 70 prosent sjanse for en varmere mai-juli-periode enn vanlig.

– Idretten er opptatt av klimafordringene

– Uten en samordnet innsats for å redusere karbonutslipp, er det ingen tvil om at jordens temperaturer går i en retning som vil gjøre det nesten umulig, om ikke helt umulig, å arrangere sommer-OL.

Det hevder Climate Central-forsker Kaitlyn Trudeau i rapporten.

NRK har spurt den norske Olympiatoppen hva de tenker om spådommene og advarslene i rapporten.

– Idretten er, på lik linje med resten av samfunnet, opptatt av klimafordringene, og ønsker å bidra på best mulig måte for å redusere klimautslippene. Å spå om fremtiden er ikke lett, men vi ser alle at det skjer endringer i klima, vær og temperaturer, svarer toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Toppidrettssjef i Norges idrettsforbund Tore Øvrebø snakker i mai 2022. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Samtidig som alle må bidra for å redusere klimaeffektene, vil vi også i fremtiden forholde oss til de aktuelle utfordringene i det enkelte arrangørlandet, sier han.

Øvrebø understreker at de justerer forberedelsene mot hvert OL etter klimaet i de ulike landene.

– Utover det, vil vi som utgangspunkt dra dit det arrangeres OL og Paralympics, og ivareta utøvernes helse og prestasjoner på en faglig trygg måte.

Olympiatoppen tar forholdsregler

Olympiatoppen forteller at de drev med omfattende testing av ulike grep før Tokyo-OL. Det for å sikre at den norske troppen skulle være best mulig forberedt på varmen.

Alle erfaringene har de bygget videre på i forberedelsene mot Paris.

Les også Erik (24) mener ull, plast og boblejakke har hjulpet han til OL

Olympiatoppen bidrar med blant annet planlegging og gjennomføring av tiltak for å tilpasse utøverne varme.

De ser også på hvordan utøverne best kan få i seg næring og væske, og tester tiltak for nedkjøling.

Varme har negativ effekt

Og selv om toppidrettsutøvere som regel tåler varme bedre enn folk flest, og de ofte er tilvennet varme i forkant, er det en klar tendens:

Ida Siobhan Svendsen, fagkonsulent utholdenhet ved Olympiatoppen. Foto: Pressebilde fra Olympiatoppen

– Høy varme har en negativ effekt på både fysisk og kognitiv prestasjonsevne, spesielt i idretter med lang varighet, sier fagkonsulent Ida Siobhan Svendsen ved Olympiatoppen.

– Blir det svært varmt, er det uunngåelig at kroppen må bruke ekstra krefter på å regulere temperaturen, uansett hvor godt trent og forberedt man er, legger hun til.

Dette forklarer blant annet saktere vinnertider i utholdende idretter når det er varmt

Les også Grøvdal om hetesjokket: – Folk kollapset, tre ble båret ut på båre

Olympiatoppen fikk i 2018 på plass et klimakammer som skulle gi norske utøvere mulighet til å forberede seg best mulig til konkurranser og mesterskap i varme.

Helsesjekk

Svendsen understreker også at alle norske utøvere går gjennom en helsesjekk i forkant av OL. Der ser de blant annet etter underliggende sykdommer eller medisiner som kan påvirke risiko for heteslag.

Både utøvere og apparatet rundt skal kjenne til tidlige tegn på heteslag.

Den internasjonale olympiske komité, IOC, kom i 2022 med anbefalinger om hvordan man kan ivareta utøvernes helse i varme.

Der slo de også fast at presset mot utøverne forårsaket av varme, vil øke de kommende årene.

IOC nevner blant annet hetebølger som konsekvens av klimaforandringer, og det at flere konkurranser blir avholdt i ekstremt varmt klima, som årsaker til dette.