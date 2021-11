Seks-syv meter over bakken står tre arbeidere og jobber på en bygning. En av dem står på et stillas uten noen form for sikring. For de to andre er det én jernstang som skiller dem fra et fall og en mulig alvorlig ulykke.

I Industrial area, en liten halvtime utenfor Doha sentrum, ser vi en mann som løftes opp i en bygning mens han sitter på armen til en gravemaskin.

Industriområdet er et gigantisk område med veiarbeider, verksteder, bygningsarbeid og hjemmene til tusenvis av migranter.

Gatene er fulle av søppel, husene er skitne og det lukter en kombinasjon av olje, eksos, mat og søppel. Klokken er 12 på formiddagen og det er snaut 30 varmegrader ute. Overalt hvor man går er det noen som arbeider.

Det skal understrekes at sikkerheten er ivaretatt en del steder. Samtidig jobber noen arbeidere i hus uten vegger og helt uten sikring.

Slik lever tusenvis av migranter i Qatar. For noen av dem ender også livet her.

50 dødsfall på jobb i 2020

For drøyt to uker siden presenterte FNs arbeidsorganisasjon, ILO, en rapport om jobbrelaterte dødsfall og skader blant gjestearbeidere i Qatar i 2020.

Ifølge ILOs redegjørelse var det 50 dødsfall, 506 alvorlige skader og litt over 37.000 mindre alvorlige skader knyttet til arbeid i Qatar i 2020.

Rapporten skal, ifølge ILO, gi den mest helhetlige og nøyaktige bilde av jobbrelaterte dødsfall og skader som noensinne er kompilert i landet.

– Vi vil dele mer informasjon om hvordan disse ulykkene har skjedd, så vi kan bistå regjeringen med å utforme effektive forebyggingskampanjer. Det er hovedintensjonen med rapporten, sier Max Tunon, leder for ILO-kontoret i Qatar, til NRK.

Store deler av denne saken ble skrevet før NRK-journalistene Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) ble arrestert søndag, mens de var på arbeidsreise i VM-landet.

ARBEID: Med ett år igjen til VM i Qatar pågår fortsatt arbeidet for fullt. Selve stadion er ferdigbygget, men fortsatt gjenstår en del arbeid utenfor finaleanlegget. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Dro hjem etter bilulykke

Dagen før rapporten kom, møtte NRK Tunon i en av skyskraperne midt i Doha sentrum.

Tunon forklarer at de jobber hardt for migrantarbeidernes sikkerhet og viser plakater de har lagd for å forhindre ulykker på arbeidsplassen.

Selv om en del av ulykkene skjer på arbeidsplassen, er også mange ulykker knyttet til trafikken. Det finnes omtrent ikke fotgjengeroverganger i Doha, og bilene kjører fort.

NRK har tidligere fortalt historien til Muhammad Akash, en arbeider fra Bangladesh, som havnet i en trafikkulykke mens han var på jobb. Han lå 20 dager på sykehuset før han dro hjem til hjemlandet med stor gjeld.

– Nøyaktig bilde

Funnene i den nye ILO-rapporten er basert på data samlet inn fra alle medisinske institusjoner som yter akutthjelp til skadde arbeidere i landet. Tallene er knyttet til dødsfall på jobb eller på reisen til og fra jobb.

I august publiserte Amnesty en rapport som sa at 15.000 migranter hadde dødd i Qatar fra 2010 til og med 2019. Den gangen var også dødsfall utenfor arbeidsplassen tatt med.

Flertallet av de berørte var migrantarbeidere fra Bangladesh, India og Nepal.

Hovedårsaken til dødsfall og alvorlige skader skal være fall fra store høyder, hovedsakelig knyttet til bygningsarbeid, og trafikkulykker, heter det i rapporten – der det også pekes på at forholdene for en del arbeidere er blitt noe bedre.

ILO: Max Tunon leder ILO-arbeidet i Qatar. Han hjelper blant annet myndighetene med reformarbeidet i landet. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Tunon mener likevel at det er en vei å gå.

– Vi erkjenner for fullt at det er tilfeller hvor arbeidere som sier ifra, blir straffet av arbeidsgiveren. Det finnes arbeidsgivere som kansellerer arbeidstakernes oppholdstillatelse, som truer med å rapportere dem og krever penger, sier Tunon.

Krever bedre oppfølgning

På bakgrunn av rapporten krever ILO bedre kvalitet og mer nøyaktig datainnsamling i Qatar. De vil ha mer innsats for å undersøke skader og dødsulykker som kan være arbeidsrelaterte.

De krever at landet tar ansvar for de dødsfallene som er knyttet til arbeidsulykker, og spesielt de som er knyttet til VMs infrastrukturprosjekter.

«Dette vil sikre at arbeidere og deres familiemedlemmer får behørig kompensasjon i tilfelle yrkesskader. Slike undersøkelser bør utføres av medisinsk fagpersonell så vel som av arbeidsinspektører», heter det i rapporten.

FINPUSS: Da NRK besøkte Lusail stadion gjenstod det fortsatt en del ting, som for eksempel å sette opp rekkverk i trappene. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Qatar skriver i et tilsvar at deres tiltak det siste tiåret for å beskytte sikkerheten, rettighetene og velferden til alle arbeidere, har vært omfattende.

«Vi er forpliktet til et rettferdig og effektivt arbeidssystem, og vi verdsetter de utenlandske arbeideres uunnværlige rolle i økonomien og samfunnet for øvrig. Ingen andre land har kommet så langt med arbeidsreformen på så kort tid, men vi erkjenner at det er det mer arbeid som skal gjøres».

Qatar mener rapporten peker på en «betydelig nedgang i frekvensen av yrkesskader» over tid og at det blant annet demonstrerer deres sterke arbeidsreformlovgivning.

«Forbedring av helse og velvære for utenlandske arbeidere er fortsatt en topp prioritet».

Qatar skriver videre at de gjennomgår anbefalingene i rapporten og vil fortsette å samarbeide med ILO for å sikre at arbeidsreformer implementeres effektivt, og at Qatar kontinuerlig forbedrer arbeidspraksisen og øker sikkerheten for alle arbeidere i landet.

Tross trykk fra omverdenen, og Qatars løfte om å bedre på situasjonen, slo Amnesty nylig fast i en rapport at kafala-systemet fortsatt eksisterer. Systemet blir kritisert for å være et slags moderne slaveri.

Kafala-systemet går ut på at arbeidstakeren gir fra seg passet sitt og i praksis blir arbeidsgiverens eiendel. I desember 2016 kom nyheten om at Qatar ville avskaffe kafala-systemet.