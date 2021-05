Nye protester før storkamp – supportere blokkerte Liverpool-buss

Tromsø tok poeng mot Molde

Ebiye Moses scoret to mål for hjemmelaget og Ohi Omoijuanfo scoret to mål for gjestene da Tromsø og Molde spilte 3-3 på Alfheim torsdag kveld.



Molde ledet 1-0, 2-1 og 3-1, men Tromsø ga aldri opp i sin første hjemmekamp etter fjorårets opprykk. Med sin utligning i det 64. minutt sørget Eric Kitolano for at gullfavorittene bare fikk med seg ett poeng hjem.



Ola Brynhildsen scoret det tredje målet for Molde.



Målfesten var jevnspilt, og begge lagene var effektive. Molde hadde faktisk bare tre avslutninger på mål, mens Tromsø hadde fire.



– Det er et godt Tromsø-lag vi møter, men vi forærer dem målene. Det er slurv og enkle feil. Det skal holde å score tre mål på bortebane, sier Molde-trener Erling Moe til Eurosport.