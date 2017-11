Skøytesprinteren overrasket alle med seier på 500 meter fredag, og søndag fulgte han bra opp da han tok tredjeplassen på 1000 meter i Heerenveen.

– Den var knallbra! er Lorentzens første reaksjon når han får satt seg ned på benken etter å ha tatt en liten runde på isen.

Håvard Lorentzen kunne ikke gjøre mye med russiske Pavel Kulizjnikovs verdensrekord på en lavlandsbane, på 1.07,97, men imponerte med 1.08,28 – hans raskeste tid i lavlandet noensinne.

– Jeg er superfornøyd med det. Jeg leverer godt hele veien egentlig, og det gjør vondt på slutten, forteller 25-åringen til NRK.

JUBELHELG: Håvard Lorentzen strekker armene i været etter å ha blitt nummer tre på 1000 meter i Heerenveen. Foto: Peter Dejong / AP

Hylles av ekspert

– For en fullkommen sprinter han er i ferd med å bli. Han kommer til å bli giftig når vi snakker om sprint-VM sammenlagt, mener NRKs ekspert Even Wetten.

Nederlandske Kai Verbij ble nummer to med 1.08,12.

– Dette er et av verdens beste 1000-meterløp noensinne. På en lavlandsbane har vi aldri sett maken, understreker Wetten.

Lorentzen fikk en kjempestart på løpet, og åpnet med 16.52 sekunder på de første 200 meterne. Han fulgte opp med 24.9 og 26.7 på rundene. Fjorårets verdensmester på distansen, Kjeld Nuis, var ikke i nærheten og måtte nøye seg med sjuendeplassen.

– Det er helt enormt. Jeg hadde ikke trodd han skulle klare å gå og gå under 1.08,5, sa Wetten.

Drømte om pallplass

– Jeg visste at hvis jeg leverer som på trening, så holder det. Man blir litt ekstra nervøs når man ser på alle tidene som har gått. Målet var å være innom pallen denne helgen, så å få en seier og en tredjeplass, er over all forventning, sier Lorentzen.

Norges herrelag i lagsprint med Håvard Holmefjord Lorentzen på laget sikret også enda ny pallplassering da de sikret 2. plassen senere søndag. Canada vant, mens Russland tok tredjeplassen.

– Kroppen kjennes bra. Jeg bar ikke preg av å ha gått en 1000 meter tidligere i dag. Vi har trent bra i sommer og høst. Når man får gode resultater smitter det over på de andre i laget også, sier «Lorry», som gikk lagsprint sammen med Henrik Fagerli Rukke og Bjørn Magnussen.