Ny Ødegaard-scoring: Herjer i oppkjøringen

For én uke siden ble det også scoring for Ødegaard i 2-2-kampen mot Nijmegen. Tre dager senere sto han for to målgivende pasninger mot Volendam.

Og nå fikk han kampens eneste nettsus med et «vakkert mål», ifølge lagets Twitter-konto.

Norsk trio fra start

Ødegaard var en av tre nordmenn som fikk tillit fra start for det nederlandske laget.

LAGKOMPISER: Martin Ødegaard (t.v.) og Morten Thorsby. Her fra Ødegaards debut i januar. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Morten Thorsby og Dennis Tørset Johnsen fikk også være med på leken foran flere tusen fans som hadde møtt på det som var åpen dag for supporterne i Nederland.

Ødegaard og Thorsby kombinerte fint etter 73 minutter, men Thorsby klarte ikke sette ballen i mål alene med keeper.

Ny sesong

Thorsby og Johnsen fikk 75 minutter hver i oppgjøret, mens Ødegaard spilte hele kampen.

18-åringen var derfor en populær mann etter kampen da han signerte autografer sammen med Morten Thorsby, vist i en video på Heerenveens Twitter-konto.

Ødegaard scoret sitt første mål for Heerenveen i 1-3-tapet mot Utrecht i europaligakvalifiseringen i mai.

19-åringen fikk en trøblete start etter utlånet fra Real Madrid, men nå ser det ut som nordmannen kan få en langt viktigere rolle i laget.