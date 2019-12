Ny Ødegaard-oppvisning: – Han sprenger skalaen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Nordmannen har vært i strålende form for Sociedad denne sesongen. Han ble månedens spiller i La Liga i september, og storspillet har bare fortsatt utover høsten og vinteren.

I dag spilte han en av sine aller beste kamper for de blåhvite, i borteoppgjøret mot middelhavsfarer Osasuna. Ødegaard var mye involvert, spesielt før pause.

Han hadde en rekke gode involveringer. Uansett var det de to målpoengene han noterte seg for som kommer til å bli slagere i sosiale medier de neste dagene.

To målpoeng

15 minutter, målgivende: Ødegaard spilte vegg med Ander Guevara sentralt, høyt i banen. Da han fikk ballen tilbake tok han den med seg noen meter til venstre, før han slo en glitrende stikker til Mikel Oyarzabal, som var på full fart inn i Osasuna-boksen. Sociedad-spissen brukte et touch, før han styrte kula i korthjørnet til Osasuna-keeper Sergio Herrera.

28 minutter, frisparkmål: Sociedad har gått opp til 2–0 etter en herlig soloprestasjon av Cristian Portu, da baskerne får frispark på venstresiden av Osasuna-boksen, rundt 20 meter fra mål. Normalt sett ville en høyrebent spiller tatt et slikt frispark, men Ødegaard fikk likevel sjansen med sitt venstrebein.

Ødegaard valgte et relativt kort tilløp, før han løftet ballen over muren og helt oppe i keeper Herreras lengste kryss. Frisparket var nydelig satt av nordmannen, men Herrera gjorde en tabbe da han tok et skritt til høyre rett før Ødegaard skjøt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den spanske sportsavisa Marca gir Ødegaard tre av tre stjerner for innsatsen i dagens kamp og skriver at han gjorde alt rett før pause. Avisen beskriver frisparkmålet hans som «sånt som burde læres bort på skolen».

Sprenger skalaen

Den engelske kommentatoren på kanalen Strive, som sendte opp gjøret var så imponert over nordmannens innsats at han mot slutten av første omgang utbrøt at han «sprenger skalaen».

Med dagens to målpoeng er Ødegaard nå oppe på fire mål og fem målgivende i La Liga denne sesongen.

På stillingen 0–3 trodde de fleste at oppgjøret var over, men Osasuna hadde andre planer. Noen få sekunder før pause headet nemlig Aridane Hernandez inn 1–3 for hjemmelaget.

Rett etter pause var det plutselig spenning i oppgjøret igjen da Ezequiel Avila kjempet seg inn i Sociedad-boksen fra høyre, og chippet kula nydelig over Sociedad-keeper Alex Remiro.

Svensk scoring

Osasuna fortsatte å presse etter scoringen, noe som gjorde at Ødegaard fikk langt mindre tid med ballen enn før pause. Etter 72 minutter pådro hjemmelagets Facundo Roncaglia imidlertid seg direkte rødt kort for å slå en Sociedad-spiller.

Sju minutter senere sendte svenske Alexander Isak Ødegaards lag opp til 4–2, omtrent med sitt første touch på ballen.

SCORET UMIDDELBART: Svenske Alexander Isak (t.h.) scoret rett etter at han ble byttet inn i ettermiddag. Bildet er fra en kamp mot Barcelona. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Da trodde kanskje de fleste matchen var over, men Osasuna-spiss Ezequiel Avila hadde andre planer.

Etter 84 minutters spill headet han inn 3–4 etter en vanvittig enkeltmannsprestasjon, der han la opp til seg selv.

Osasuna kjempet desperat for utligning de siste minuttene, men maktet ikke å sette inn nummer fire mot Ødegaard og Co.

Real Sociedad tok dermed tre viktige poeng, og er virkelig med i kampen om mesterligaplass i La Liga.