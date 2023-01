Norge våknet etter «skremmende» start: – Skal vi ikke klare å spille bedre fra start?

Bisarr utvisning i håndball-VM: – Tror han forsøkte å bite meg

Det var ti minutter ut i den andre omgangen at hendelsen inntraff. Amerikanske Paul Skorupa var i duell med Husain Al-Sayyad fra Bahrain.

Det ble blåst frikast til Bahrain og på det tidspunktet hadde Skorupa hodet ned mot underarmen til Al-Sayyad og så tilsynelatende ut til å bite motspilleren.

Al-Sayyad viste også frem armen, hvor det var noen mindre røde merker. Etter at dommeren hadde sett på videobilder av hendelsen, valgte de å gi rødt kort og blått (som vil si at Skorupa kan få en karantene) for hendelsen.

På sidelinjen sto Norges tidligere landslagstrener, Robert Hedin. Svensken er nå landslagssjef for USA og slo ut med armene og virket tydelig misfornøyd med avgjørelsen.

Hedin sier til NRK at han ikke har sett videobildene fra situasjonen.

– Dommeren mener at han bet ham. De sa at de ikke så det på videoen, men de sa at merkene lignet på bitemerker, sier Hedin.

– Har du vært med på noe lignende, at en spiller blir beskyldt for å bite?

– Nei, det har jeg faktisk ikke. Men vi skal oppleve mye. Jeg har ikke opplevd noe slikt tidligere, sier Hedin.

Al-Sayyad forklarer det slik:

– Jeg vet rett og slett ikke hva som skjedde. Vi har kommet her for å spille håndball, og så tror jeg at han forsøkte å bite meg i armen, sier han til Danmarks Radio.

– Jeg beholdt roen og gikk til dommeren for å vise armen min og ba om at de skulle sjekke videobildene, sier Al-Sayyad i en kommentar til NRK, formidlet av laglederen til Bahrain.

Skorupa avviser at han prøvde å bite Al-Sayyad.

– Det er helt feil. Jeg forsvarer meg med hodet mitt, men jeg ville aldri bitt ham. Du kan se at han er litt rød på armen, men det er nok bare hodet mitt som laget det merket, sier Skorupa.

Foto med tillatelse fra Viaplay.