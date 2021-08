Ny norsk rekord og finaleklar

Sleggekaster Eivind Henriksen kastet 78,79 meter allerede i første forsøk i kvalifiseringsrunden i slegge. Med det satte han ny norsk rekord med over en halv meter.

Kastet gjorde til at han tok seg direkte til finalen, og den går onsdag.

Henriksens personlige beste før konkurransen var 78,25, som var norsk rekord og ble satt under et friidrettsstevne i Tyskland i 2019. Hans tidligere rekord var på 76,86 og ble satt et drøyt år før rekordkastet i Tyskland.