Etter 15 kilometeren i intervallstart, der Hegstad Krüger vant på imponerende vis foran Sergej Ustjugov og Dario Cologna, handlet vel så mye om Martin Johnsrud Sundby.

Klarer ikke bøye seg skikkelig

Han måtte bryte rennet i Davos. NRK observerte at Sundby stod oppreist i den siste nedoverbakken på den andre av tre runder. Deretter tok han seg til ryggen og valgte å stå av rennet.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller til NRK at det handler om store ryggproblemer for Sundby. Det er ene og alene grunnen til at han brøt.

Nossum har søndag ettermiddag snakket med eleven. Landslagsveteranen har fortalt at han ikke klarte å sitte i «hocke», eller ned i en slags sittestilling med overkroppen bøyd fremover i utforkjøringer.

– Har han store smerter?

– Ja.

– Han klarer ikke bøye seg ordentlig. Plutselig stivner det bare til for ham, sier Nossum.

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Å bryte sitter langt inne

Det er ikke første gangen ryggproblemer fører til at Sundby bryter et renn. Landslagsveteranen gjorde det samme på samme distanse på Beitostølen i november.

Sundby fikk imidlertid en enorm opptur ved å bli nummer fem på 30 kilometer med skibytte på Lillehammer sist helg.

Dermed valgte Sundby å reise også til Davos denne helgen.

– Denne uken har vært brukbar rygg- og treningsmessig. Men det er et ryggproblem. Det er ikke bare å sette på et plaster. Vi håpet det skulle gå bra og vi var spent. Å bryte skirenn sitter langt inne. Da skal du være dårlig, sier landslagstreneren.

Davos-konkurransen var for øvrig det siste Sundby gjorde før jul. Nå satser Nossum på at han får orden på ryggen til midten av januar, der flere av 35-åringens prioriterte renn denne sesongen venter.

HADDE VONDT I RYGGEN: Martin Johnsrud Sunby hadde så vondt i ryggen på dagens 15 kilometer at han valgte å bryte. Det er andre gang denne sesongen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Ufattelig deilig

Men om dagen ble det tung for Sundby, ble den stikk motsatt for Simen Hegstad Krüger. Lyn-løperen har ikke stått for de store prestasjonene så langt denne sesongen.

I dag ville han det annerledes og leverte for det man kan kalle en maktdemonstrasjon på 15 kilometeren i Davos.

– Det var ufattelig deilig å få til et så godt løp her. Det har vært litt stang ut for meg i en del løp. I dag satt det virkelig og det var utrolig godt, sier han til NRK.

TOK SIN ANDRE VERDENSCUPSEIER: Simen Hegstad Krüger knuste konkurrentene og tok sin første verdenscupseier etter OL-suksessen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det så lenge ut til å bli en kamp mellom Hegstad Krüger, russiske Sergej Ustjugov og finske IIvo Niskanen halvveis ut i løpet, men ingen kunne måle seg med nordmannen på de siste kilometerne.

Inn på selve oppløpet ledet han med nærmere halvminuttet og knuste samtlige konkurrenter. Han sikret dermed sin andre verdenscupseier i karrieren foran russeren og hjemmehåpet Dario Cologna, som hentet inn mange sekunder på sisterunden.

– Jeg må si at jeg gledet meg fryktelig til å gå og har hatt en god følelse i hele dag. Det er nok et godt tegn, sier Hegstad Krüger og legger til:

– Jeg kan ta juleferie med en god følelse og gleder meg veldig til å gå flere løp over jul.

Gikk på trynet

En som også hang godt med fra start i Davos var Hans Christer Holund. Han var siste nordmann i aksjon, og var kanskje den eneste som hang med i toppen ved de første sekunderingene. Løpet ble imidlertid ødelagt da han kjørte ut i en sving og mistet mange sekunder.

KJØRTE UT: Hans Christer Holund hang lenge med, men tapte mange sekunder da han falt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Han innrømmer at også han, i likhet med Sundby, var inne på tanken om å bryte.

– Jeg var bra med, men så var det en sving oppi her der jeg mistet helt taket på skiene. Jeg hadde veldig lyst til å bryte, men har som prinsipp å ikke gjøre det, sier Holund.

Han fullførte løpet til tross for fallet og ble til slutt nummer 37. De øvrige nordmennene plasserte seg slik: Emil Iversen (9), Sjur Røthe (20), Mattis Stenshagen (35), Didrik Tønseth (49).