Tidligere fredag skrev NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp en kommentar med tittelen «Nå har ikke spillerne noe å klage over lenger».

Der skrev Torp at spillerne hadde fått det som de ville og at de nå måtte vise at det var riktig å sparke Hege Riise som landslagssjef.

Etter kampen mot Østerrike på Ullevaal stilte NRK Caroline Graham Hansen om hva hun synes om Torps kommentar.

– Jeg føler vi har fått et ufortjent stempel på oss, at vi klager og syter. At man sier fra når man ikke er fornøyd, det er viktig. Så føler jeg det er litt sånn generelt at hvis en mann sier fra at han ikke er fornøyd, så blir det tatt som konstruktiv kritikk, men hvis en kvinne sier det mange nok ganger, så blir det klaging og syting.

STJERNESPILLER: Caroline Graham Hansen. Foto: NTB

– Man har litt en vei å gå i samfunnet generelt når det kommer til holdninger til hvordan man oppfatter en kvinnes mening og en manns mening. Man må bare fortsette å jobbe på og gjøre det man kan for å bli bedre som lag. Det er ikke noe problem å ta selvkritikk på ting vi kan bli bedre på og ting man mener vi burde fått mer hjelp til også, svarer stjernespilleren Torp.

I sommer ga Aftonbladets ekspert Johanna Franden det norske landslaget stempelet «VMs største dramaqueens».

– Føles urettferdig

– Vi er ikke fornyød med resultatet. Det er vi lei oss for. Vi skal vinne denne kampen, ingen tvil. Første omgang er strålende, men vi sliter en periode i starten av andre, sier Smerud til NRK etter kampen.

– Hva sitter du igjen med?

– En sitter igjen med at det var litt den dagen. Jeg hadde unnet jentene, som har stått på enormt og som kom ut av startblokkene som Reodor Felgen, en god følelse. Nå er vi litt skuffet, lei oss og frustrerte.

Det så lenge ut til at Norge hadde god kontroll, men så raknet det igjen mot laget som sendte dem ut av EM for to år siden.

For det 72. minutt sendte Eileen Campbell inn utligningen fra distanse.

– Nå er vi ute å kjøre, sier NRKs ekspert Bengt Eriksen, som mener at Norge lignet mer og mer på laget som røk tidlig ut av VM i sommer.

NY SJEF: Leif Gunnar Smerud. Foto: NTB

Og til tross for flere store norske sjanser på tampen, ble det til slutt poengdeling på Ullevaal.

– Det føles absolutt litt urettferdig. Jeg syns vi var det klart beste laget. Vi har en haug med sjanser, sånn sett hadde vi fortjent å vinne. Fotball er ikke alltid rettferdig, så sånn er det, sier Smerud.

– De klarer å komme seg ut av presset vårt, og vi blir trykket bakover. Jeg vil ikke si at vi mister troa, men vi får litt for lange avstander og får det ikke til å stemme som i første. Da blir det litt slit, sier Guro Reiten om hvorfor Norges prestasjoner sviktet i starten av andre omgang.

Kampen var Leif Gunnar Smeruds første kamp etter at han tok over etter Hege Riise.

Lurt av egen straffebom

Allerede etter to minutter eksploderte publikum på Ullevaal stadion i et høylytt jubelbrøl.

Reiten hadde akkurat tatt straffe, og bortimot alle trodde at Norge hadde tatt en tidlig ledelse mot Østerrike.

– Hun scorer! ropte NRKs radiokommentator Olav Traaen, men måtte raskt korrigere seg selv.

– Nei, det gjør hun ikke.

STRAFFEBOM: Her setter Reiten ballen til side for mål. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hans medkommentator Ingrid Kvernvolden ble også lurt.

– Det så ut som den gikk i mål. Men den gikk i stolpen bak mål og tilbake i nettet slik at det så ut som den gikk inn, forklarte hun.

Selv straffetakeren ble lurt av eget skudd.

– Jeg ser at keeperen går riktig, men bruker jeg nok kraft setter jeg den uansett, tenkte jeg. Jeg jublet nesten, for jeg trodde den gikk inn, men så gikk den på feil side. Jeg skal klare å treffe innenfor stanga, men ikke i dag, sier en skuffet Reiten.

– Jeg trodde det ble mål, så jeg skjønte ikke så mye da den faktisk gikk utenfor, sier Caroline Graham Hansen.

– Klovneopptreden

Norge tok først ledelsen etter en snau halvtime i kampen mot Østerrike. Men etter å ha driblet seg forbi den ene og andre østerrikske spilleren, fikk Caroline Graham Hansen avfyrt et skudd som ble stoppet av keeper Manuela Zinsberger.

Karina Sævik var på returen og sendte ballen i en bue over keeper.

LAGARBEID: Målscorer Sævik feiret med Graham Hansen som la forarbeidet til scoringen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er klovneopptreden fra Zinsberger. Da bukker og takker Sævik, så setter hun 1–0 til Norge. Har du sett på keeperspill da, gitt? Det er jo en dårlig håndballkeeper som holder på der, sier NRKs ekspert Eriksen.

Men ekspertkollegene i studio var ikke med på de notene.

– Jeg er helt uenig, for den endrer retning. Vi snakker om Zinsberger her, en av verdens beste keepere. Det er egentlig en god redning, sier Aleksander Schau.

– Jeg er enig med min kollega her. Dette er en keeper som har stått i Arsenal lenge, og der er det tøff konkurranse, supplerte Andrine Hegerberg.

Sævik sender Norge i ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Blåste straffemulighet

Norge så ut til å kunne få en drømmestart på kampen. For etter snaue to minutter ble Caroline Graham Hansen lagt i bakken i Østerrikes boks, og dommeren pekte direkte på straffemerket.

Guro Reiten stilte seg klar for å sende Norge i ledelsen, men Chelsea-spilleren smalt ballen til venstre for mål og dermed stod det fremdeles 0–0 etter fire minutter.

LAGT I BAKKEN: Graham Hansen skaffet Norge straffesparket. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Også Sophie Román Haug fikk en gigantsjanse før det hadde gått ti minutter, men klarte ikke fullføre i mål. Frida Maanum klarte derimot å gjøre nettopp det ti minutter senere, men målet ble annullert for en marginal offside.

Men etter flere store sjanser satt til slutt scoringen. Graham Hansen dro seg forbi forsvaret og inn i feltet, før hun kom til skudd som ble reddet av keeper. Men Sævik var på returen og sendte ballen inn over Østerrikes keeper.

– Det er godt å se et norsk lag med selvtillit. De tør å utfordre og sette press på Østerrike, noe vi har savnet i det norske laget, sier NRKs ekspert Ingrid Kvernvolden.

– Det er den beste omgangen de har levert på evigheter, sa Schau om den første omgangen.

Les også: Støtter kjærasten i betent konflikt: – Ein kaotisk situasjon

OL-billett i potten

Andreomgangen startet mye jevnere og tettere enn førsteomgangen, der Norge hadde bedre kontroll.

Få minutter ut i omgangen kom Østerrike til en enorm mulighet, men skuddet traff tverrliggeren over Aurora Mikalsen. Også Norge fikk en stor sjanse da Reiten spilte opp Frida Maanum, men det ble litt for spiss vinkel for Arsenal-spilleren.

Like etter var det i stedet østerrikerne som kunne juble. Eileen Campbell smalt av et ellevilt skudd fra distanse og rett opp i krysset til Mikalsen. Dermed endte det 1-1.

– De scorer det målet de scorer, det er bare å gi kred for den avslutningen til hun som skyter, sier Mikalsen om baklengsmålet.

I nasjonsligaen kjemper lagene om en billett til OL, og Norge møter Portugal i neste gruppespillskamp kommende tirsdag.