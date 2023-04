Ny Molde-smell - Eikrem legger seg langflat: – Bare å beklage

Overtidsmål ga Napoli-seier i storkampen i Serie A

Giacomo Raspadoris scoring på overtid sørget for at Napoli tok en sterk 1-0-seier over Juventus i italiensk fotball søndag.

Dermed nærmer Napoli seg ligatittelen med stormskritt. Nå har klubben som jakter sin første Scudetto på mer enn tre tiår 17 poengs forsprang til ligatoer Lazio.

Seriemesterskapet er dermed i boks dersom Napoli slår Salernitana neste helg, samtidig som Lazio avgir poeng mot Inter.

Søndagens storkamp mot Juventus ble avgjort to minutter på overtid da Raspadori traff perfekt på volley og kunne se ballen fyke inn i nettet. (NTB)