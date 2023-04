I kampens åpningsminutter så Arsenal ut til å ha fullstendig overtak, men etter to scoringer fra gjestene på de første ti, våknet hjemmelaget på London Stadium.

Småvondt ble verre etter pause da Bukayo Saka bommet på straffe for Arsenal.

– Hvor avgjørende kan det ha vært, ikke bare i denne kampen, men i tittelkampen?, sa Sky Sports' ekspert Jamie Carragher etter straffebommen.

BOM: Saka tok seg til hodet etter bommen. Foto: BEN STANSALL / AFP

Og så – et par minutter etter straffebommen – kunne i stedet Jarrod Bowen utligne til 2–2 for vertene og gjøre situasjonen langt mer kritisk for Arsenal.

– Man føler bare at Arsenal må dra og vinne mot Manchester City hvis de vil vinne tittelen, sier Carragher.

For Arsenals største konkurrent er på vinnersporet om dagen. Lørdag var Erling Braut Haaland hovedperson mot Leicester:

Ødegaard: – Vår feil

I tittelkampen er Arsenal nå fire poeng foran Manchester City – med én kamp mer spilt.

– Vi må huske på at vi fortsatt er i toppen av ligaen med alt i våre hender, sier Martin Ødegaard til Sky Sports etter kampen.

TAPTE POENG: For Ødegaard og co. var det viktige poeng som gikk tapt mot West Ham. Foto: BEN STANSALL / AFP

Kapteinen var skuffet etter kampen og mener de gjorde mye av de samme feilene som mot Liverpool forrige uke. Også den kampen ledet de 2-0, før det hele raknet utover i kampen.

– Vi startet bra, men så ble vi stoppet og lot dem spille på deres kvaliteter. Vi ga de den kampen de ville ha, vi ga dem håp og det er vår feil. Vi må se fremover nå, sier Ødegaard.

Han kom også med noen støttende ord til Saka etter straffebommen.

– Sånne ting skjer, han har vært briljant hele sesongen og vært klinisk fra straffemerket. Men i dag var ikke hans dag. Vi vinner og taper sammen.

– Sjokkerende forsvar

Allerede etter seks minutter kunne Arsenal juble for ledelse. Martin Ødegaard skapte rom i boksen med en pasning ned mot dødlinja, derfra sendte Ben White videre inn langs gresset foran mål og fant Gabriel Jesus på bakre stolpe.

Knappe tre minutter senere stod det 2–0. Gabriel Martinellis innlegg fra venstre satt på andre forsøk, og der, i bakre del av feltet, kom Ødegaard helt umarkert og satte inn Arsenals andre.

Foto: TONY OBRIEN / Reuters

– Sjokkerende forsvar på bakre stolpe, sa tidligere England-stopper Matthew Upson på BBC.

Carragher kalte «hullene» i West Ham-forsvaret for «flaut».

– Spillerne deres er som mannekenger, det er som en treningskamp, sier Carragher om West Ham.

Hevet nivået

Men mot slutten av omgangen hevet West Ham seg flere hakk. Arsenals Gabriel kaster seg klønete inn i Lucas Paquetá og skaffet straffe for vertene. Der var Saïd Benrahma sikker og reduserte til 1–2.

Like etter pausen fikk også Arsenal sjansen fra straffemerket etter at Martinelli skjøt ballen opp i hånda til Michail Antonio. Men Bukayo Saka var ikke like sikker som Benrahma og satte straffen utenfor.

– En ubegripelig elendig straffe fra en så god spiller, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Da kunne i stedet West Ham ta grep om kampen, for få minutter etter straffebommen utlignet Jarrod Bowen til 2–2 for vertene.

Etter det fant verken Arsenal eller West Ham veien til mål og kampen endte med poengdeling.