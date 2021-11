Ny marerittkamp for Solskjær og United

For andre hjemmekamp på rad ble United ydmyket på eget gress. Det ble «bare» 0-2 etter selvmål av Eric Bailly og scoring av Bernardo Silva, men de Gea reddet trolig laget fra å slippe inn enda flere mål.

Manchester United-kjenner og journalist Mark Ogden var ikke imponert over hvordan de fremstod.

– Dette er klart verre enn Liverpool-kampen. Den gangen hadde de i det minste en sjanse. Dette har vært en passiv overgivelse fra start. City kunne scoret fem der ute, skrev Ogden på Twitter.

Solskjær ble etter kampen spurt om sin fremtid som manager for klubben. Han tror ikke at han lever spesielt farlig.

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg har god kommunikasjon med klubben hele tiden, og vi er direkte og ærlige. Jeg jobber for United og jeg vil det beste for klubben. Så lenge jeg er her, vil jeg prøve forbedre laget, sier Solskjær.

Han mener den dårlige starten ødela mye for hans lag.

– Det er veldig vanskelig å snakke nå, fordi vi startet kampen dårlig og passivt. Da de fikk det første målet, kom det uansett til å bli en vanskelig kamp, mener nordmannen.

Neste mulighet til å slå tilbake er mot Watford om to uker. Først skal spillerne ut på landslagsoppdrag.

– Kravene kommer til meg og spillerne kommer til å være høye, sier han.

Roy Keane, som var ekspert i Sky Sports studio under kampen, virket rasende over det han så.

– Jeg gir opp disse spillerne, sa den tidligere United-profilen.

– Dette er landslagsspillere. Jeg kan ikke forstå det forsvarsspillet. Jeg gir opp. De har vært sånn hele sesongen, fortsatte Keane.

– Barnehage-forsvar fra Manchester United. Manchester City dominerte mer enn vi trodde. Jeg trodde hjemmelaget skulle skape mer, skrev Jan Åge Fjørtoft på Twitter.

Bernardo er målscorer etter assist fra João Cancelo. Bilder fra TV 2 Sport Premium

– Vanskelig å se

TV 2s kommentatorer lot seg heller imponere av de lyseblå.

– Det var en maktdemonstrasjon. Jeg er mektig imponert over dem, sa Nils Johan Semb.

Dersom resultatene går mot United denne runden, vil de være nummer 10 i ligaen.

– Jeg må skryte av City. Det var en maktdemonstrasjon. I dag var de helt fantastiske, sa Ronny Johnsen på TV 2s sending.

Han synes det var tøft å være til stede på Old Trafford.

– Det er vanskelig å se en sånn kamp for meg, det må jeg være ærlig å si. Jeg føler veldig for United denne kampen her. Det var stor forskjell på lagene, sier han.

Dominans fra start

Før kampen var Solskjær under stort press etter flere svake kamper i høst. 0-5-tapet for Liverpool så ut til å være dråpen for Manchester United, men han fikk fortsette likevel.

Og det startet forferdelig for Solskjærs menn. Etter noen skremmeskudd fra City, satt ballen i nettet etter syv minutter. Cancelo slo inn et innlegg, og Eric Bailly var uheldig og satte ballen i eget nett.

– Jeg ble ikke sjokkert da Eric Bailly sendte ballen i eget nett. Han har det i sitt spill. Han er uberegnelig, mener Keane.

Etter en god stund med City-dominans, fikk Cristiano Ronaldo en stor sjanse. Portugiseren traff ballen nesten perfekt på helvolley, men keeper Ederson hang med og reddet skuddet. Returen klarte ikke Mason Greenwood å sette i mål.

– Føler med de Gea

Like etter var United heldige som ikke slapp inn 0-2. De Bruynes skudd ble blokkert, men Jesus var på returen. Kun en strålende redning fra De Gea hindret City i å doble ledelsen.

Men til slutt klarte ikke Solskjærs menn å stå imot City-presset. En lur ball bak Luke Shaw gjorde at Bernardo Silva tuppet inn 2-0 for de lyseblå.

– Man føler med David de Gea nå. Han har hatt en strålende omgang, med den ene praktredningen etter den andre, sa kommentator Øyvind Alsaker.

Kommentatoren virket forbløffet over klasseforskjellen.

– Det så ut som 10-åringer mot seniorer, sa Alsaker etter kampen.

Andre omgang var noe roligere, men United skapte svært lite og Manchester City virket å ha god kontroll.

Mens City seilet mot en kontrollert seier, hånet City-fansen sin motstander, og sang at Ole måtte bli værende i United.

Solskjær hadde før lørdagens kamp gode tall mot sin byrival. City hadde ikke klart å score på United de siste tre Premier League-kampene, noe som er svært uvanlig for deres del.