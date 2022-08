Ny målfest for Bodø/Glimt – knuste Odd: – Ikke til å fatte og begripe

– Overbevisende dekker liksom ikke dette, sa en tydelig imponert Christian Gauseth da Glimt valset over Odd.

Hans kommentatorkollega lot seg også imponere over det han så, men var også krass i kritikken av Odd.

– Det er nesten ikke til å fatte og begripe hvor nakent dette Odd-laget er, sa kommentator Petter Bø Tosterød.

Pål Arne Johansen var naturligvis ikke fornøyd etter stortapet i Nord-Norge.

– Det var et brutalt møte med et veldig godt Glimt. De 90 minuttene var ordentlig tøffe, sier «Paco» til NRK.

Forrige gang lagene møttes, ble det seier for Odd. Denne gangen ble det altså altfor tøft for bortelaget. «Paco» mener at hjemmefordelen spiller inn, og at Glimt spesielt nå for tiden har veldig god flyt på hjemmebane.

– Det er tøft og brutalt. Det er den tøffeste kampen og kanskje tøffeste motstander for oss i år. Men én kamp må være den kampen også, sier Odd-treneren.

For det ble nok en festaften på Aspmyra da spesielt Amahl Pellegrino og Hugo Vetlesen var i storform.

I STORFORM: Bodø/Glimt vant 7-0 over Odd. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Førstnevnte satte to scoringer, i tillegg til å stå for en målgivende.

– Jo flere kamper, jo bedre

Vetlesen var ikke dårligere. Han satte tre mål, der spesielt 2-0 målet var av det vakre slaget. Midtbanespilleren banket til utenfor sekstenmeteren og ballen endte i vinkelen og i mål.

Han står nå med seks scoringer i Eliteserien denne sesongen. Hans lekekamerat for dagen, Pellegrino, står med 15 mål på 15 kamper og er toppscorer i ligaen.

– Det meste fløt i dag. Det er takket være laget og en god prestasjon, sier dagens hat trick-helt til NRK.

– Dere tapte forrige gang dere møtte Odd. Hva er forskjellen nå?

– Vi har jobbet hardt over tid, brukt mange timer med video og hatt mange møter for å endre trenden vi har hatt, og det har vi lyktes greit med.

HAT TRICK: Hugo Vetlesen scoret tre for Bodø/Glimt lørdag. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Vetlesen mener at det er en fordel å spille så mange kamper som de gjør.

– Jeg har sagt det flere ganger at jo flere kamper, jo bedre. Da får vi øve på den typen motstandere vi møter hele tiden, sier Glimt-profilen.

I tillegg scoret innbytter Runar Espejord kort tid etter å ha kommet på banen. Han stanget inn et presist innlegg.

Ydmykelsen var komplett da Ulrik Saltnes satte inn 7-0 for gultrøyene. Han stanget inn en enkel scoring for Glimt ti minutter før slutt.

Slik forklares snuoperasjonen

Nå har Glimt en meget sterk rekke med kamper, og de har vunnet fem strake kamper i Eliteserien. Det står i sterk kontrast med den svake starten deres, der de snublet mot flere lag.

– Jeg tror vi har truffet veldig bra på begge kampene (mot Zalgiris og Odd) som gjør at vi fremstår veldig annerledes ut. Vi har jobbet for å spille mot en femmer i et halvt år nå, og da ser vi veldig annerledes ut, sier Ulrik Saltnes etter kampen.

Kjetil Knutsen har heller ikke en klar forklaring, men forteller at fokuset har hele veien vært utvikling og ikke nødvendigvis resultater.

– Jeg klarer ikke å forklare alt. Men vi jobber godt for tiden, og vi har knekt noen koder, sier bergenseren til NRK.

Han gleder seg over den vanvittige formen laget er i om dagen.

– Det er utrolig gøy å være med på dette laget. Det har vært noen imponerende defensive og offensive prestasjoner de siste dagene, sier Knutsen.

SNUDDE SITUASJONEN: Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har snudd en svak trend. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Han mener de fikk dårlig betalt forrige gang de møtte Odd og endte med tap. Nå har «alt» snudd.

– Det er ikke alltid sånn at man er på sitt beste. Vi måtte virkelig grave dypt for å komme tilbake, vi er i en fantastisk retning nå, sier Knutsen.

Drar til Litauen

Dagens resultat betyr at Glimt er på tredjeplass i Eliteserien, men legger dermed press på Lillestrøm og Molde som ligger foran nordlendingene på tabellen.

Senest onsdag bød gultrøyene på nok en målfest da de knuste litauiske Zalgiris i mesterligakvaliken. Det endte 5-0 på Aspmyra, og tirsdag er venter returoppgjøret i Litauen.

Dersom de gjør jobben sin og tar seg videre, er de klare for playoff til Mesterligaen og samtidig sikret plass i Europaligaen.