Ny Kristoff-nedtur etter «verdensklasse»-opptrekk

Norsk supertalent ute av Wimbledon

Nicolai Budkov Kjær (16) tapte for sjetteseedede Iliyan Radulov fra Bulgaria i den tredje runden i juniorutgaven av Wimbledon.

Den norske 16-åringen tapte 3-6, 2-6 for bulgareren på gresset i London onsdag. Han havnet tidlig under og greide ikke komme helt på samme nivå som sin 18 år gamle motstander. Kjær hadde ikke tapt ett eneste sett på sine to kamper før oppgjøret mot Radulov onsdag.

16 år gamle Budkov Kjær er ranket som nummer 28 på ITFs juniorranking. Det er et internasjonalt rankingsystem for tennistalenter under 18 år.

Nordmannen deltar også i doubleturnering sammen med svenske Sebastian Eriksson. Mandag tok den skandinaviske duoen seg videre fra 1. runde. (NTB)