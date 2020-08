Ny kontrakt for Reiten

Guro Reiten har signert ein ny kontrakt med Chelsea etter ein svært suksessfull debutsesong for London-klubben. Den nye kontrakten varer til 2023 skriv klubben på sine eigne heimesider.



Reiten spelte 23 av 25 kampar for Chelsea førre sesong, og scora sju mål for klubben som vann den engelske toppdivisjonen førre sesong. Dette gjorde at ho blei nominert til prisen som årets spelar i England, ein pris som blei vunnen av Vivianne Miedema.



– Min første sesong var fantastisk, og eg trur ikkje det finst ein betre klubb for meg der ute no. Eg ønskjer å vinne alt, seier Reiten til klubbens heimeside.