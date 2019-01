Ny jobb for Riise - blir sportsdirektør på Malta

Det var VG som meldte det først. Klubben, som spiller i eliteserien på Malta, bekrefter nyheten selv i en pressemelding.

– Birkirkara FC er glade for å annonsere at vi har kommet til enighet med John Arne Riise om den nye rollen som sportsdirektør, heter det i en uttalelse.

Han skal jobbe sammen med teknisk direktør Michael Valenzia og manager Jeffrey Farrugia. Klubben melder ellers at de vil komme tilbake med flere detaljer om det kommende samarbeidet med Riise.

Riise: – Stolt

Også John Arne Riise bekrefter nyheten i en twittermelding.

– Jeg er stolt over å annonsere at jeg er den nye sportsdirektøren til Birkirkara FC. Dette er en utfordring som jeg ser frem til og et nytt steg mot målet mitt som er å bli trener. Ting skal endres i klubben og jeg gleder meg til å begynner, sier han.

Birkirkara er den største byen på den lille middelhavsøya.

Sist sommer spilte laget europaligakvalifisering og ble slått ut av Klaksvik fra Færøyene i innledende runde. Klubben har vunnet serien i landet flere ganger, sist gang var i sesongen 2012/13.

Etter halvspilt serie er laget nå på 6.-plass på tabellen.

Vil bli trener

Riise la først opp som fotballspiller etter et kort opphold i Aalesund, men ombestemte seg for å gjøre et kort comeback som spiller i den indiske klubben Chennaiyin. I mars 2017 var det definitivt slutt.

Sunnmøringen har siden gått langløp på privatlaget til Øystein Pettersen, men har siden sagt at han ønsker å returnere til fotballen som trener.

– Dette har vært en prosess som har pågått over noen måneder. John Arne ble kontaktet da de så hans potensiale og ønske om å bli trener, sier Riises manager, Erland Bakke til VG.

I løpet av karrieren spilte Riise for Monaco, Liverpool, Roma, Fulham, APOEL, Dehli Dynamos, Aalesund og Chennaiyin.