Ny jobb for Rekdal – klar for 4. divisjonsklubb

Ottestad IL melder at tidligere Vålerenga-, Start- og Rosenborg-sjef Kjetil Rekdal blir en del av trenerteamet i klubben.

Laget befinner seg i 4. divisjon.

Han skal gjøre jobben på frivillig basis, og klubben skriver at hensikten er å støtte opp om Ottestad IL og det lokale laget i nærmiljøet.

– Vi har et A-lag som ikke har vunnet én eneste kamp denne sesongen og ligger på sisteplass. Vi vet han bor her, og han har en unge i klubben, og da ble det kastet ut om han kunne bidra litt, sier hovedtrener Lars Hulleberg til NRK.

Han forteller videre at det blir manko på trenere på feltet fremover, og at det derfor var behov for nye fjes.

Hovedtrener Hulleberg har operert et korsbånd og kan derfor ikke være på feltet. I tillegg skal vikaren på jobb i Tromsø fremover, så da blir det få som kan bidra i en klubb som sliter sportslig.

– Om han blir hovedtrener eller bistår på andre måter, det er litt opp til ham. Det er en vei vi ikke har spikra helt ennå, sier Hulleberg.

Rekdal setter i gang med sin nye jobb allerede fredag.