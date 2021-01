Det er i forbindelse med Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) uavhengige gransking av eks-skiskytterpresidenten Anders Besseberg at det nå kommer frem ny informasjon om noe helt annet - nemlig det de mener skal ha skjedd med den norske dopingprøven under OL i russiske Sotsji.

Det skal sies med en gang: Granskingsingsutvalget tror det var en ren tilfeldighet at den norske dopingprøven ble involvert, og har overhodet ingen mistanker om doping når det gjelder norske utøvere.

Men hendelsen i seg selv er spesiell nok.

La bort fem prøver

Det hele startet på morgenen 14. februar 2014, midt under OL. Det internasjonale skiskytterforbundet hadde rutinemessig bestilt blodprøver fra 20 navngitte skiskyttere. Mellom klokken 09.00 og 15.45 hentet kontrolløren inn prøver fra alle de 20 utøverne inne i utøverlandsbyen.

– Dette var blodpass-prøver som skulle testes på laben. Formålet er å se hvilke verdier man har, og om det er noe som skal følges opp med flere tester for å se om en utøver bruker EPO, for eksempel, sier Jonathan Taylor, den britiske juristen som er leder av det uavhengige granskingsutvalget.

15 av prøvene ble sendt rett til laboratoriet i Sotsji. Men fem ble lagt i en boks for seg.

Det som gjør det hele ekstra spesielt, er at granskingsutvalget kommer med følgende opplysninger om hvem akkurat disse fem prøvene kom fra:

Fire av prøvene var fra de fire skiskytterne som skulle gå herrestafetten for Russland, inkludert Jevgenij Ustjugov, som i ettertid er utestengt for doping.

Jevgenij Ustjugov er i dag utestengt for doping - blant annet under OL i Sotsji. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Og den femte prøven var altså fra en norsk skiskytter. I rapporten blir ikke nordmannen navngitt, og det blir heller ikke nevnt hvilket kjønn utøveren har.

Uthaling av tid

I rapporten står det følgende:

«For ingen åpenbar grunn ble de fem siste prøvene som ble innhentet (fire fra det russiske stafettlaget i skiskyting, pluss en prøve fra en norsk skiskytter) pakket i en separat boks for å bli sendt til laboratoriet i Sotsji. Disse prøvene ankom laboratoriet 01:20 natt til 15. februar 2014».

Denne natten startet det granskingskommisjonen mener var en uthalelsesprosess iscenesatt av ansatte på dopinglaboratoriet i Sotsji – og de mener det skjedde for å dekke over for den nevnte Ustjugov.

Det ingen andre visste da, men som er godt dokumentert i dag, er at nettopp dette laboratoriet i Sotsji var åstedet for en av de største dopingskandalene i idrettshistorien. Under OL i 2014 ble laboratoriet brukt til å bytte ut og dekke over positive dopingprøver fra russiske utøvere, og ansatte på laboratoriet utførte arbeidet.

De olympiske lekene i russiske Sotsji blir i dag husket best for den enorme dopingskandalen som ble avslørt i ettertid. Foto: Brian Snyder / Reuters

De fem prøvene skal ha manglet papirene som vanligvis følger med. De skal derfor ha blitt lagt i et oppbevaringsrom i påvente av mer informasjon.

Men som granskingsutvalget skriver:

«Det var absolutt ingen grunn til å vente med registreringen eller analysene av blodprøvene, selv ikke dersom kontrollpapirene manglet og man ikke visste hvilket kjønn utøverne hadde».

Ble markert som ugyldige

De fem prøvene ble likevel liggende på oppbevaringsrommet i nesten to dager før de til slutt ble kjørt gjennom testsystemet. Men da var det for sent: Fristen for å registrere prøver var nemlig 36 timer etter innhenting.

I rapporten kan man lese at de fem prøvene av den grunn ble markert som ugyldige, og derfor kunne de ikke brukes til noe.

«ADAMS-databasen var programmert til å automatisk registrere prøver som ikke møtte deadlinen som ugyldige», forklarer granskingsutvalget.

Utvalget går langt i å konkludere med at forsinkelsen på laboratoriet ble gjort med vilje – for å hjelpe til med å dekke over for nevnte Ustjugov.

«Kommisjonen hevder at forsinkelsen var med vilje i et forsøk på å forhindre at Ustjugovs svært unormale verdier skulle bli oppdaget (eller å la ham måtte argumentere for hvorfor de var ugyldige)», skriver utvalget i rapporten.

De legger til at disse fem prøvene var de eneste som ble erklært ugyldige under OL.

Tror det var tilfeldig med den norske prøven

Men hvorfor var den norske prøven der?

Jonathan Taylor, lederen for granskingsutvalget, sier at han og kollegene tror det var helt tilfeldig.

– Vi fant ingenting som tyder på annet enn at den norske prøven ble lagt ved ved en tilfeldighet. Det ser ut som om de tok fem av 20 prøver istedenfor fire, sånn at det ikke bare skulle være det russiske stafettlaget i boksen. Det ser ut som det er sannsynlig at dette ble gjort for forsinke eller forstyrre prøvetakingen av de russiske prøvene, sier han til NRK.

Det skjer ikke nødvendigvis noe mer når en prøve blir markert ugyldig på denne måten, og hendelsen fikk ingen konsekvenser for den norske skiskytteren.

Visste ikke om hendelsen

NRK har vært i kontakt med det norske skiskytterforbundet, som sier de ikke har vært klar over at dette skjedde i Sotsji. De vet heller ikke hvem av deres utøvere dette var.

– Det har ikke vært en sak for oss. Jeg ser bare her i rapporten at det er nevnt at det er en norsk prøve som ble med der, men det skyldes nok bare at de ble sendt sammen, og at den bare havnet i den samme boksen. Jeg visste i alle fall ikke om at dette hadde skjedd, sier den norske skiskytterpresidenten Arne Horten.

Russland vant herrestafetten i skiskyting i Sotsji-OL, men dette gullet har de blitt fradømt ettertid – nettopp fordi Ustjugov ble tatt for doping.

I februar sendte IBU ut en pressemelding om at Ustjugovs resultater for hele 2013/2014-sesongen var strøket.

«Mr. Jevgenij Ustjugov har brutt dopingbestemmelsene paragraf 2.2 ADRV og brukt et forbudt stoff, oxandrolone. Han er utestengt i en periode på to år fra 13. februar 2020», het det i pressemeldingen fra IBU.