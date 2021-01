Etter å ha vunnet samtlige stafetter i fjor og blitt verdensmestre, har de norske skiskytterkvinnene trøblet stort på stafettene så langt denne sesongen. VM-generalprøven i Anterselva ble intet unntak og etter mye bomming ble det 6. plass til Norge.

– Det er noe helt annet med stafett enn alene, i alle fall nå når vi har hatt et staffetproblem. Vi gjør det bra ellers, men så blir vi litt for ivrige på stafett. Det er et ekstra press for vi vil klare det vi gjorde i fjor, forklarer Karoline Knotten.

– Jeg tror de fleste forventer at vi skal vinne. Vi hadde et sterkt lag i fjor, det har vi i år også, men når du er på bølgen så er det lett å stå på den. Men det er vanskelig å komme opp på bølgen, det sliter vi litt med i år, sier Tiril Eckhoff.

Det betyr at seieren i Hochfilzen før jul er den eneste gangen på fire stafetter at Norge har vært på pallen denne sesongen.

– Det er lagsvikt og vi må finne tilbake til der vi var i fjor, sier en skuffet Marte Olsbu Røiseland.

Russland vant stafetten i Anterselva foran Tyskland og Frankrike.

SISTE SEIER: På stafetten i Hochfilzen i desember vant de norske kvinnene stafetten. Marte Olsbu Røiseland (f.v.), Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold og Karoline Knotten. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Mener Norge har fått et stafettkompleks

I motsetning til i fjor er Norge langt fra favoritter på VM-stafetten som skal gå i Pokljuka om drøyt to uker. NRKs ekspert, Ola Lunde, mener Norge har fått et stafettkompleks.

– Norge sliter med stafett nå. I fjorsesongen hadde de mye selvitillit inn mot VM-stafetten, men nå har de prestert for dårlig. Dette var siste test før VM og dette løpet bygger ikke akkurat selvtillit.

– De har en jobb å gjøre frem til VM. Det blir ikke lett å vinne den stafetten nå, sier Liv Grete Skjelbreid.

Samtidig mener Lunde det ikke nødvendigvis er negativt å komme til mesterskapet som «underdogs».

– Norge er ikke lenger favoritter, men i angrepsposisjon og det kan være en fordel, sier Lunde.

STAFETTRØBBEL: Karoline Knotten fikk en vanskelig start på stafetten i Anterselva og måtte ut i strafferunden. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Blytung start

Den vanligvis så treffsikre Knotten gikk førsteetappen for Norge, men på første skyting fikk hun store problemer og måtte ut i strafferunden.

Knotten forteller at hun ikke vet hva som skjedde på liggende og at hun er spent på hva skytetreneren kan si.

– Det er ganske rart å gå fra 20 treff i går til strafferunde i dag. Jeg gjør det samme som i går og følte jeg tok en god vurdering på vinden. Jeg følte ikke jeg stresset, så jeg har ikke noe godt svar egentlig, sier hun.

Knotten hadde også en dårlig stafettopplevelse da hun gikk førsteetappen for Norge i Kontiolahti og falt to ganger.

TUNG ÅPNING: Karoline Knotten sleit med å treffe blinkene på første skyting. Du trenger javascript for å se video. TUNG ÅPNING: Karoline Knotten sleit med å treffe blinkene på første skyting.

– Jeg klovner

Med fullt hus på stående vekslet hun med Ingrid Tandrevold ett minutt og 32 sekunder bak ledende Italia. Tandrevold måtte bruke to ekstraskudd på liggende og ett på stående.

– Jeg merker at jeg klovner det litt til på liggende fordi jeg stresser litt. Det er jeg litt forbannet på meg selv for nå. Men jeg synes jeg får til stående bra og ga alt jeg hadde på sisterunden, sier hun etter sin etappe.

Tiril Eckhoff gikk bra i sporet på den tredje etappen og brukte fire ekstraskudd, men forspranget ble for stort da Marte Olsbu Røiseland gikk ut på ankeretappen, 1.16 bak teten. Med to ekstraskudd på stående gikk hun i mål et snaut minutt bak russiske Uljana Kajsjeva.