Kristoff innrømmer dekk-tabbe: – Skjønte at jeg var i «deep shit»

– Jeg tok en risiko i dag. Jeg valgte feil dekk, sier UAE-rytteren til NRK.

– Det funka på trening, men i dag punkterte jeg en del, og det er nok mye på grunn av at jeg kjørte med de dekkene. Etter tre punkteringer må jeg innse at det var et feil valg, medgir Alexander Kristoff.

– Hvorfor tar du en sånn sjanse i Paris-Roubaix?

– Jeg vant Gent – Wevelgem med dem og ble nummer tre i Flandern rundt med dem. Jeg følte meg veldig bra med dem i dag også, faktisk. Jeg følte meg som en konge etter første sektor, men i andre sektor sa det «boff». Jeg trodde det først var tilfeldig, men etter hvert skjønte jeg at jeg var i «deep shit».

Aldri før har en norsk rytter vunnet det smått spektakulære sykkelrittet i Nord-Frankrike.

Noen har vært nære. Blant dem Edvald Boasson Hagen og «oksen fra Grimstad», Thor Hushovd.

Den 31 år gamle klassikerrytteren Alexander Kristoff var blant favorittene foran søndagens endagsritt.

Men han var maks uheldig.

– Dessverre punktering for Kristoff, utbrøt NRKs kommentator, Ole Kristian Stoltenberg.

UAE-rytteren punkterte på brosteinen, noe som er vanlig på det røffe underlaget.

Men da det skjedde for andre gang var vinnersjansene så godt som ute for nordmannen som havnet flere minutter bak tetgruppa. Avstanden opp bare økte og økte, viste TV 2s målinger.

I etterkant av rittet kom det frem at Kristoff hadde punktert en tredje gang.

– Tre punkteringer og en krasj

Også Edvald Boasson Hagen punkterte. Hele tre ganger, bekrefter hovedpersonen selv overfor NRK.

– Jeg hadde en punktering tidlig i løpet, men kom greit tilbake. Så var det en ny punktering, og da var det vanskelig å gjøre noe med det.

– Kunne du gjort noe annerledes?

– Ikke hatt punkteringer kanskje? Det hadde vært veldig bra. Det er ikke noe du får gjort noe med. Jeg hadde håpet å være bedre, men sånn er det i Paris-Roubaix.

– Hvor uheldig føler du deg i dag?

– Tre punkteringer og en krasj. Jeg hadde ikke så mye flaks, avsluttet Boasson Hagen.

Kristoff har stått på startstreken ti ganger i Paris-Roubaix. Hans beste plassering i rittet, som går over 257 lange og humpete kilometer, kom for seks år siden, da ble han nummer ni.

Ikke mindre enn åtte nordmenn sto på startlisten til sykkelrittet som har fått tilnavnet «Helvetet i nord».

Gilbert vant den 117. utgaven av Paris-Roubaix

Etter seks timer kunne veteranen Philippe Gilbert juble for seieren i det tradisjonsrike sykkelrittet. Belgieren gjorde alt riktig, ifølge kommentatorene.

– En fryktelig taktisk variant. Det er stort å få en brostein inn i premieskapet, avsluttet NRKs sykkelkommentator, Ole Kristian Stoltenberg.