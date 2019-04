Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det startet strålende for Manchester United på Old Trafford.

Juan Mata, tidligere Chelsea-spiller, avsluttet et meget solid angrep med å sende hjemmelaget i føringen etter kun drøye ti minutter. Og Manchester United var det beste laget de første 45 minuttene.

Men så var det David de Gea. Keeperen, som av mange har vært ansett som verdens beste, og som har blitt kåret til årets Manchester United-spiller flere ganger, fomlet nok en gang.

Like før pause glipper et middels skudd fra Antonio Rüdiger, med retning nesten midt på de Gea, ut av spanjolens hender. På returen, som aldri skulle blitt gitt, var Marcos Alonso først, og litt ut av intet stod det 1-1 til pause.

Tre feil på fire kamper

Ifølge statistikkselskapet Opta har de Gea nå tre feil som leder til mål på de fire siste kampene. Det er like mange som han har på de 123 foregående kampene for Manchester United.

Allerede før kampen mente fotballredaktør i Daily Mail, John Cross, at klubben burde kvitte seg med De Gea

Erik Thorstvedt, fotballekspert i TV2 og tidligere landslagskeeper, mener at Solskjær bør vurdere å benke keeperen.

– Kanskje er det best at han tar et steg tilbake og lar Sergio Romero (reservekeeper) komme til ut sesongen, sa Thorstvedt i TV2s Premier League-studio i pausen.

Neville: – Kan ikke droppe de Gea

Tidligere Manchester United-spiller, og nåværende fotballekspert for Sky Sports, Gary Neville, mener derimot at Manchester United ikke må finne på å droppe de Gea som førstekeeper.

– Du dropper ikke en spiller som har levert i fem-seks sesonger bare fordi han har noen dårlige kamper. Han har vært utrolig, den eneste toppspilleren til Manchester United de siste sesongene, sier Neville i Skys studio.

Han støttes av Sky Sports andre ekspert, Graeme Souness.

– Dersom de dropper ham nå, mister de ham for alltid, sier Souness.

Mata: – Vi har tiltro til de Gea

Dagens målscorer for Manchester United, og de Geas landsmann, Juan Mata, sier at laget stoler på sisteskansen til tross for feilene de siste kampene.

– Han er selvsagt skuffet, men vi må gi han troen på at han er en av verdens beste keepere. Det er ingen tvil om at han er det. Alle gjør feil, men når han gjør feil blir det fort mål imot, sier Mata til Sky Sports etter kampen.

Han forteller videre at det viktigste for de Gea er å slå tilbake.

– Antall poeng han har reddet opp gjennom er utrolig. Han er mentalt sterk, og alle i klubben støtter ham, sier Mata.

STØTTER LANDSMANNEN: Juan Mata. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

To seire på de ti siste kampene

Etter hvilen kom det få sjanser, og ingen scoringer på Old Trafford. På overtid var Gonzalo Higuaín nær ved å gi Chelsea seieren, men denne gangen stoppet de Gea avslutningen.

Dermed er Solskjærs menn nummer seks, med tre poeng opp til nettopp Chelsea på den viktige fjerdeplassen som gir mesterligaspill neste sesong. Det er nå kun seks poeng igjen å spille for.

Samtidig står Manchester United med kun to seire på de siste ti kampene i alle turneringer.

Mata sier at det nå blir vanskelig å sikre seg spill i mesterligaen neste sesong.

– Det er så tett i kampen om topp fire. Vi kommer til å kjempe videre, men det blir vanskelig, sier Mata.