Ny Brann-smell i Toppserien

Tuva Espås sto for den avgjørende scoringen da Røa slo Brann 2-1 i Toppserien i fotball.

Etter 55 minutters spill tok Røa ledelsen ved Espås, men Karoline Haugland sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Espås sendte Røa i føringen igjen da hun satte inn 2-1 etter 79 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-1.

Det var Branns andre nederlag på rad.

Etter lørdagens kamp er Røa på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Brann er nummer fem med elleve poeng.

– Vi spilte en dårlig første omgang, men nå er vi superfornøyde. Vi slo Brann som er et bra lag, og vi viste at vi kan krige, sa Espås til NRK etter kampen.

Røa-trener Geir Nordby var i ekstase.

– I dag er jeg kanskje Norges lykkeligste mann, sier han.

– All ære til jentene. Kampene går som perler på en snor. Vi var passive i første omgang, og reiser oss i andre. Pang, så satt den, avslutter han.

Brann-kaptein Cecilie Redisch Kvamme er ordknapp overfor NRK.

– Det er en tøff situasjon å stå i. Vi gjorde mye bra i dag, men vi var for svake i begge boksene hvor kampen ble avgjort, sier hun.

(NTB/NRK)