Nusa fikk Tyskland-hakeslepp: – Merka det på første trening

– Jeg hadde ikke forventet dette.

Det sier Antonio Nusa til NRK. Norge-yndlingen har nemlig fått en strålende start på karrieren i RB Leipzig.

Han ble matchvinner i sin første kamp i Bundesliga.

Tre innhopp, to i ligaen og ett i cupen, har resultert i to mål og én målgivende pasning.

19-åringen har dermed vært en sterk bidragsyter allerede for laget som endte på fjerdeplass i Bundesliga forrige sesong.

– Det har vært fantastisk. Det har vært skikkelig gøy å bare starte litt på nytt, komme til et nytt lag og en ny kultur og testa seg på den måten. Jeg er veldig «happy», det har vært en god start, sier Nusa til NRK.

Fikk Tyskland-sjokk

19-åringen omtales allerede som en juvel i tyske medier. Den driblesterke vingen forteller imidlertid at det har vært en tilvenning å skifte fra belgiske Club Brugge, der han til slutt endte med å spille 86 kamper og score syv mål, til å få en trenings- og kamphverdag i den tyske storklubben.

Overfor NRK innrømmer Nusa at han er overrasket over flere ting. Han fikk hakeslepp fra første stund over hvor fysisk krevende fotballen der er.

– Det er veldig intenst. Det er fullt trykk, liksom. Kvaliteten er jo kjempebra. Men det jeg virkelig la merke til, er hvor mye trykk og intensitet det er der, sier han.

– Merket du det på første trening?

– Ja, med en gang. Jeg merket det både på første trening og første kamp. Måten det presses på, fart med ball, alt sammen. Det er bare et hakk opp. Folk gir virkelig alt på trening, 110 prosent. Du må alltid være skjerpa, sier han.

På leilighetsjakt

Derfor har han blitt faset inn forsiktig i Leipzig siden overgangen. Han venter fortsatt på sin første kamp fra start.

– Jeg merka det litt på kroppen at det er litt mer intenst her. Men de er veldig flinke til å hjelpe meg slik at det ikke blir for mye. De passer på at jeg ikke går på noen smeller. For det er også viktig. De har vært flinke til det, sier han.

Det er mye som er nytt på kort tid for den norske fotballkunstneren. Han forteller at alt går på tysk, så han får hjelp av sin danske lagkamerat Yussuf Poulsen til å oversette. Planen er å starte med tysktimer etter hvert.

Han bor fortsatt på hotell, og har foreløpig slitt med å finne et permanent sted å bo i sin nye by.

– Det er en litt eldre by. Det er ikke det letteste å finne noe som passer perfekt, da. Plutselig dukker det opp noe, sier han.

– Allerede fått et stempel

Fotballkommentator Eivind Bisgaard Sundet, som kommenterer tysk fotball for Viaplay, feller følgende dom over Nusas inntreden i RB Leipzig:

– Det er en enormt positiv start.

Bisgaard Sundet mener det også er utenomsportslige ting som går rett vei. Allerede er den norske unggutten i ferd med å bli en populær skikkelse i det fotballglade landet som arrangerte EM i sommer.

– Han er blitt veldig positivt mottatt av pressen i Leipzig. Han har allerede fått et stempel som en høflig, snill og jordnær gutt. Da han kom ble han jo kalt for «Norges Neymar». Og da sa han jo nei, jeg vil være Nusa. Det likte de i Tyskland, at han har beina på bakken. Han har greid å vise en sånn side ved seg sjøl som vi i Norge har blitt kjent med. En ydmyk og høflig og snill og grei gutt, sier han.

– Mye eldre i hodet

Den tyske sjefsreporteren Guido Schäfer dekker RB Leipzig for avisen Leipziger Volkszeitung.

Han bekrefter det Bisgaard Sundet sier om Nusas voksende popularitet.

– Han er så ung, men i hodet og i oppførselen sin er han mye eldre. Han er en fin type, vennlig, og som Jan Åge Fjørtoft fortalte meg: En virkelig døråpner offensivt, forteller reporteren.

– Hvordan er førsteinntrykket i Tyskland av Nusa som spiller?

– Han har scoret to ganger og fått én målgivende, en veldig god start som gjør alt lettere for ham. RB Leipzig trenger de offensive kvalitetene hans, og han kommer nok til å spille på venstresiden og kanskje litt sentralt, slik at han kan være en spiller som forandrer og avgjør kamper, sier Schäfer til NRK.

– Skyhøyt nivå

Nusa selv ser frem mot å bli enda bedre kjent med klubben og tysk fotball. Han føler seg trygg på at han har gjort et godt klubbvalg og har funnet et nivå som vil utvikle ham videre.

– Jeg tror alle vet at det er skyhøyt nivå. Når du møter Leverkusen borte, slik vi gjorde sist helg, så vet du hva du får. Alle kan jo se at det er nesten det høyeste nivået du får. Så det har vært bra for meg å kunne føle på det. Forhåpentligvis kan jeg ta steg og bli avgjørende i flere og flere kamper. Nå skal jeg bare fortsette, sier Nusa.

Men først venter nok en landskamp for Norge i Nasjonsligaen. Etter 0–0 borte mot Kasakhstan fredag – der Nusa ble kåret til Norges beste på NRK-børsen – trenger Norge et godt resultat mot Østerrike på Ullevaal mandag kveld.