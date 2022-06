Nunez-overgangen er klar

Russere og hviterussere får delta i US Open

US Open kommer til å tillate russiske og hviterussiske spillere å delta i årets turnering uten nasjonssymboler, opplyser direktøren i USAs tennisforbund.

Spillere fra Russland og Hviterussland får ikke delta i Wimbledon-turneringen i sommer, men etter et styremøte har USAs tennisforbund (USTA) kommet til at man ikke vil stenge noen ute fra US Open.

USTA-direktør Lew Sherr sier til nyhetsbyrået AP at styret konkluderte med at man ikke vil holde individuelle idrettsutøvere ansvarlige for deres lands myndigheters handlinger.

Selv om mange idretter har nektet russiske og hviterussiske utøvere å konkurrere som følge av Russlands krigshandlinger i Ukraina, har tennisspillere fått delta i de fleste turneringer uten nasjonssymboler. (NTB)