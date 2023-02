Null skudd og null berøringer i boksen – ekspert mener Haaland ble «ignorert»

City-tapet gjør at laget ikke klarer å minske luken til tabelleder Arsenal, som gikk på et 1-0-nederlag for Everton lørdag. Det skiller dermed fortsatt fem poeng mellom lagene.

Det var rival Tottenham og Harry Kane som skulle gi Arsenal en hjelpende hånd i gullkampen. Avgjørelsen skulle falle allerede 15 minutter ut i oppgjøret da Kane scoret og sørget for at Tottenham vant kampen 1–0.

– De gjør erkerival Arsenal en kjempetjeneste her, kommenterte Viaplays Kasper Wikestad.

Scoringen var britens 200. i Premier League og gjorde også at han tok klubbrekorden for antall mål i Tottenham-trøya.

– Det er vanskelig å sette ord på det. Et magisk øyeblikk, og å sikre seieren også. Jeg ville så gjerne vinne i dag. Og foran hjemmefansen. Jeg kommer aldri til å glemme det øyeblikket, sa Kane til Sky Sports etter kampen.

Haaland-skuffelse

Det skulle bli en vesentlig tyngre dag for spissen på motsatt banehalvdel. Erling Braut Haaland gikk målløs av banen og fikk aldri muligheten til markere seg nevneverdig, ifølge ekspert.

– Antall løp han gjør som blir ignorert, er utrolig, kommenterte Sky Sports-ekspert Gary Neville underveis i kampen.

Han fikk støtte av tidligere City-spiller Micah Richards.

– City må sende ballen raskere, sa han og viste til Haaland.

Sky hevdet like før slutt at Haaland hadde null berøringer i boksen og null avslutninger på mål. Opta konkluderte med det samme etter kampslutt.

– Manchester City er ikke på rett sted. Haaland får ikke servicen han fortjener. Og de Bruyne – for en overraskelse å se han på benken igjen. Manchester City prøvde, men det var ikke nok, slo Neville fast etter kampen

Ifølge ESPN er det første gang nordmannen går en Premier Leauge-kamp uten skudd på mål.

– Jeg tror det er en prosess. Alle som kommer hit - det er et vanskelig lag å passe inn i. Måten vi spiller på er unik. Erling har vært fantastisk. Ingen sier noe når han scorer, men nå spør plutselig folk om det er et problem. Han er en fantastisk spiller, sier City-forsvarsspiller Kyle Walker til Sky Sports etter kampen.

FRUSTRERT: – En frustrerende omgang for Erling Braut Haaland, kommenterte Viaplays Tor Ole Skullerud. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Kane historisk

Tottenham kom best i gang på eget gress. Da drøyt kvarteret ut i kampen snappet Pierre Emile Højbjerg opp ballen og fosset inn i 16-meteren. Dansken dyttet ballen videre til en umarkert Kane, som var sikker og førte vertene opp i 1–0.

Målet gjør at Kane står alene som den mestscorende spilleren for Tottenham gjennom tidene, med 267 mål for klubben. Han gikk forbi Jimmy Greaves.

HISTORISK: Det ble en jubelkveld for Kane søndag. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

City fikk mer tak på kampen utover i omgangen og hadde en gigantisk mulighet til å utligne rett før pause. Ryhad Mahrez smalt ballen i undersiden av tverrliggeren, men til stor frustrasjon for gjestene, spratt ballen utover.

Begge lagene hadde store muligheter etter pause, men det ble med det ene målet til Kane. Tottenhams Cristian Romero fikk sitt andre gule kort rett før slutt og ble dermed utvist. City klarte ikke å utnytte at de var én mann mer, og går på et bittert tap i gullkampen.

Det er kun to ligarunder siden lagene møttes sist. Da endte kampen 4–2 til Manchester City.