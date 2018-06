NRKs vurdering av VM-favorittene: «Ingen av storlagene har vist bedre takter»

FRISKMELDT STJERNE: Neymar. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Brasil

Denne gangen er ikke Neymar alene – og det er mye av grunnen til at Brasil anses som favoritter.

De gulkledde tapte 7–1 mot Tyskland i VM-semifinalen hjemme for fire år siden, før de fikk en fæl start på kvaliken under Dunga. Men så tok Tite over og gjorde laget mer balansert.

Mens Brasil pleide å være helt avhengige av superstjernen Neymar, har de nå fått inn klassespillere som Philippe Coutinho og Gabriel Jesus. Selv har Neymar glitret i treningskampene, til tross for å nettopp ha kommet tilbake fra en fotskade han pådro seg i februar.

Med duellstyrke og artisteri vil Brasil jakte revansj for smellen mot Tyskland. Reglene er de vanlige: Kun tittelen er godt nok, alt annet er krise.

Laget: Stopperne João Miranda og Thiago Silva blir begge snart 34 år. Terrieren Casemiro beskytter forsvaret og Paulinho tar løp inn i boksen. Fotrappe Coutinho kan brukes som indreløper eller høyre ving. På høyreback erstatter Danilo skadede Dani Alves.

Treneren: Tite (57) trente lag i hjemlandet i 25 år før han tok landslagsjobben i 2016.

Formen: Brasil knuste alle i kvaliken og har slått Kroatia (2–0) og Østerrike (3–0) i oppkjøringen. Ingen av storlagene har vist bedre takter like før VM.

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Alisson; Danilo, João Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

SCORER I VM: Thomas Müller. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Tyskland

De regjerende verdensmesterne sendte reservelaget til prøve-VM i fjor – og vant. Så mange gode spillere har de at Joachim Löw har kunnet vrake stortalentet Leroy Sané.

Löw har mistet veteraner som Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger og Miroslav Klose, men stiller ellers med mange av de samme som vant i Brasil. Tyskland har en enorm kapasitet til å skape sjanser og kontrollere kamper – noe Norge fikk erfare i kvaliken. Kapteinen Manuel Neuer har nettopp kommet tilbake fra en langtidsskade, men kan starte. På topp spiller den kjappe 22-åringen Timo Werner.

Prestasjonene i treningskampene har variert, men vi har vært her før med Tyskland. Når utslagsrundene starter, blir de vonde å slå.

Laget: Foran det elegante stopperparet Jérôme Boateng og Mats Hummels spiller ballfordeleren Toni Kroos og krigeren Sami Khedira. Mesut Özil skal åpne forsvaret. Høyrekanten Thomas Müller scorer aldri i EM, men alltid i VM.

Treneren: Joachim Löw (58) har trent landslaget i 12 år. Under ham har Tyskland nådd fem semifinaler på rad i EM og VM.

Formen: Vant 10 av 10 kamper i kvaliken, men har siden vunnet én av seks treningskamper – og det var knepent (2–1) mot Saudi-Arabia, VMs antatt svakeste lag.

Mulig lagoppstilling (4-2-3-1): Neuer; Kimmich; Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Müller, Özil, Reus; Werner.

USIKKERT KORT: Diego Costa. Foto: STRINGER / Reuters

Spania

Spanjolene så lenge ut til å ha alt på stell. Etter enorme skuffelser i VM (2014) og EM (2016) hadde de finpusset sin ballbesittende stil, gått to år uten tap og seilt opp som en av favorittene.

Men tirsdag kom nyheten – som lyn fra klar himmel – om at Julen Lopetegui tar over Real Madrid etter VM. Treneren hadde nettopp forlenget Spania-kontrakten til 2020, og fortalte i går sine overordnede om Real Madrid-overgangen like før den ble offisiell. Oppførselen gjorde forbundspresidenten Luis Rubiales så sint at han sparket Lopetegui onsdag – én dag før VM starter.

Treneransvaret er nå gått til Fernando Hierro, som har vært direktør i forbundet siden november. Spania vil fortsatt være et utsøkt lag, men oppladningen kunne knapt vært verre.

Laget: Lynkjappe backer, tekniske stoppere og en horde ballfordelere. Sergio Busquets er det uerstattelige ankeret; Andrés Iniesta, David Silva og Isco tryller bak alenespissen, som blir enten Diego Costa, Rodrigo eller Iago Aspas.

Treneren: Hierro (50) var en majestetisk stopper for Real Madrid, men har ingen erfaring som hovedtrener utenom én sesong med Oviedo i spansk andredivisjon.

Formen: Spania spilte nylig 1–1 mot Sveits og slo så vidt Tunisia (1–0), men 6–1-seieren mot Argentina i mars viste hva laget er i stand til på sitt beste.

Mulig lagoppstilling (4-2-3-1): De Gea; Dani Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago, Busquets; Silva, Isco, Iniesta; Diego Costa.

FARLIG DUO: Griezmann og Mbappé. Foto: GERARD JULIEN / AFP

Frankrike

Spillerne Frankrike har vraket, kunne fint nådd utslagsrundene i VM, men stor dybde betyr ikke at Didier Deschamps slipper å bekymre seg.

Presset er enormt etter finaletapet mot Portugal i EM på hjemmebane for to år siden. Keeperen Hugo Lloris har gjort uvanlig mange tabber nylig, mens backene Benjamin Mendy og Djibril Sidibé har vært langtidsskadde. Paul Pogbas form er ustabil.

Til gjengjeld har laget kvalitet i alle led samt spisser som Antoine Griezmann og Kylian Mbappé, den 19-åringen Ronaldo-kopien som kan ta VM med storm.

Deschamps har altså råvarene. Vil han bruke dem riktig?

Laget: Enorm fysikk gjennom hele elleveren, med en midtbane som har både løpskraft, duellstyrke og kreativitet. Både Griezmann og Mbappé ser ut til å starte på topp; den siste plassen står mellom Olivier Giroud og en av troppens mange driblefanter.

Treneren: Deschamps (49) var kaptein da Frankrike vant VM i 1998 og EM i 2000. Har trent landslaget i seks år.

Formen: Frankrike var ujevne i kvaliken, hvor de spilte 0–0 hjemme mot Luxembourg. I VM-oppkjøringen har de møtt Irland (2–0), Italia (3–1) og USA (1–1).

Mulig lagoppstilling (4-3-3): Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy; Pogba, Kanté, Matuidi; Griezmann, Mbappé, Dembélé.

ÉNMANNSLAG: Lionel Messi. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Argentina

På vei til VM har Argentina vært rammet av håpløs form, suspensjoner, tre trenerbytter, anklager for korrupsjon i forbundet, finaletap i det søramerikanske mesterskapet, og at Lionel Messi la opp på landslaget. Det at Messi har reversert avgjørelsen, er den eneste grunnen til at de har noe som helst håp om å ta tittelen.

På de åtte kampene Messi ikke spilte i kvaliken, tok Argentina fem poeng. Kun playmakerens hat trick i siste kamp mot Ecuador sikret VM-billetten. Laget er ellers blottet for stjerner i gunstig alder, utenom spissene, som lenge har slitt på landslaget.

Treneren Jorge Sampaoli har fått lite tid til å innføre sin egen spillestil. Lagets siste treningskamp før VM, mot Israel, ble avlyst. «Nasjonens håp hviler ene og alene på Messis skuldre.»

Lykke til, Leo.

Laget: Den eneste stopperen i toppklasse er Nicolás Otamendi. Førstekeeperen Sergio Romero er skadet, så den 36-årige Chelsea-reserven Willy Caballero vokter buret. Sergio Agüero ser ut til å foretrekkes foran Gonzalo Higuaín. Juventus-stjernen Paulo Dybala kan benkes fordi han er for lik Messi.

Treneren: Sampaoli (58) vant det søramerikanske mesterskapet med Chile i 2015 ved hjelp av høyt press og intensivt angrepsspill. Den lille energibunten var så innom Sevilla, før han tok over hjemlandet i juni i fjor.

Formen: Viste hvor gode de var uten Messi da de tapte 6–1 mot Spania i mars. Siden det har de kun spilt én kamp: En 4–0-seier mot Haiti.

Mulig lagoppstilling (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Lo Celso; Meza, Messi, Di María; Agüero.

PLAYMAKER: Kevin De Bruyne. Foto: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Belgia

Det er nå det må smelle for Belgia. De siste fire årene har landets «gylne generasjon» blitt snakket opp som en potensiell tittelvinner. Nå virker sjansene bedre enn noen gang.

Katalanske Roberto Martínez har innført en offensiv spillestil styrket av en rekke profiler fra Premier League. Belgia vil være blant de mest slagkraftige lagene i VM, noe de viste ved å score 43 mål på 10 kvalikkamper. De har imidlertid vingbacker som kan slite defensivt. Stopperkjempe og kaptein Vincent Kompany er tvilsom til åpningskampen med skade.

Martínez har jobbet iherdig med å forbedre kjemien mellom spillerne. Alle vet at Belgia har gode spillere – spørsmålet er om de vil fungere som lag.

Laget: Erfarne Laurent Ciman kan erstatte Kompany på stopperplassen mellom Toby Alderweireld og Jan Vertonghen. Vingbacken på venstre blir den kjappe angriperen Yannick Carrasco. Kevin De Bruyne får en dypere playmakerrolle, mens Eden Hazard og Dries Mertens skal herje bak Romelu Lukaku.

Treneren: Som Johan Cruyff-disippel liker Martínez (44) en modig og ballbesittende spillestil. Den tidligere Everton-sjefen tok jobben i 2016, og har med seg Arsenal-legenden Thierry Henry som assistent.

Formen: Begynte forberedelsene med 0–0 mot Portugal, før de knuste Egypt (3–0) og Costa Rica (4–1).

Mulig lagoppstilling (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Ciman, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, Hazard.

VELGER 3-5-2: Gareth Southgate. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

England

Det kan nesten bare gå oppover for England. I forrige VM røk de ut i gruppen, før de fulgte opp fadesen ved å tape mot Island i åttedelsfinalen i EM. Nå gir nye fjes nytt håp.

Gareth Southgate har prøvd å kopiere det som fungerer for spillerne på klubbnivå. Flere av Premier Leagues topplag har brukt tre stoppere denne sesongen, så nå stiller England i 3-5-2. Frispilling bakfra skal erstatte håpefulle langpasninger.

Spillerne pleide å være forsiktige med å skru opp forventningene, men nå har flere gått ut og sagt at målet er tittelen. Om England feiler igjen, vil de i det minste prøve noe nytt.

Laget: John Stones skal starte frispillingen bakfra. Southgate vil fylle midtbanen med løpssterke spillere som kan true boksen, da spesielt Dele Alli og Jesse Lingard. Bak kapteinen Harry Kane kan både Raheem Sterling og Marcus Rashford tvinge seg inn i elleveren.

Treneren: Southgate (47) rykket ned med Middlesbrough i 2009, før han trente Englands U21-landslaget i tre år. Den tidligere stopperen tok over seniorlaget etter forrige EM.

Formen: England kvalifiserte seg greit og har siden unngått tap mot Tyskland (0–0), Brasil (0–0), Nederland (1–0) og Italia (1–1). I juni har de slått Nigeria (2–1) og Costa Rica (2–0).

Mulig lagoppstilling (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Cahill; Trippier; Lingard, Dier, Alli, Rose; Sterling, Kane.

FÅR MER HJELP: Cristiano Ronaldo. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Portugal

Portugal vant EM i 2016, så ringreven Fernando Santos har ikke sett noen grunn til å endre vinnerformelen.

Dermed blir portugiserne igjen vanskelig å score på, mens angrepet vil bygges rundt Cristiano Ronaldo, som har vist gnistrende form de siste månedene. Storscoreren har nå fått støttespillere som slepne Bernardo Silva, den spennende vingen Gonçalo Guedes og spissen André Silva.

På stopperplass er de fremste kandidatene Pepe (35 år), Bruno Alves (36) og José Fonte (34). Igjen blir Portugal et lag ingen vil ønske å møte.

Laget: Ved siden av stopperne spiller de offensive backene Cédric Soares og Raphaël Guerreiro. William Carvalho er ballvinneren; resten av midtbanen har i oppdrag å fôre Ronaldo med sjanser. Den livlige vingen Ricardo Quaresma kan bli en joker fra benken.

Treneren: Santos (63) har trent alle storlagene i Portugal (Benfica, Porto, Sporting) og førte Hellas til åttedelsfinalen i forrige VM. Tok så hjemlandet til EM-tittelen.

Formen: Gikk på et sjokkerende 3–0-tap mot Nederland i mars, før de spilte 2–2 mot Tunisia i mai. Har siden fulgt opp med 0–0 mot Belgia og 3–0 mot Algerie.

Mulig lagoppstilling (4-4-2): Rui Patrício; Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, Adrien Silva, William Carvalho, João Mário; André Silva, Cristiano Ronaldo.