NRKs sjakkekspert om Carlsen: – Alt kan ryke på en gang

Carlsen ble verdensener på Det internasjonale sjakkforbundets (FIDE) rankingliste i januar 2010. Siden juli 2011 har han vært nummer én på den listen. I sju år har han dominert internasjonal sjakk som verdens beste sjakkspiller.

– Jeg tenker en del på det. Det har vært en del av min identitet i veldig mange år at jeg har vært rangert som nummer en i verden. Det vil være veldig trist å miste den, sier Magnus Carlsen til NRK.

Carlsen er for tiden i Hellas, der han deltar i europacupen i sjakk som et av lagmedlemmene på Vålerenga. Laget henger fortsatt med i tetsjiktet. Magnus Carlsen spilte remis da Oslo-klubben overrasket med 3-3 mot tsjekkiske AVE Navy Bor søndag.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Foto: Ole Kaland / NRK

Hans tøffeste VM

Europacupturneringen er en viktig del av VM-oppkjøringen til nordmannen.

Snart venter større utfordringer for sjakkeneren. I november er det sjakk-VM i London, et VM som spås å bli hans aller tøffeste så langt.

For taper han VM-tittelen til Fabiano Caruana, så taper han også verdensener-statusen, mener NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

– Alt tyder på at hvis han taper VM-tittelen, så taper han også førsteplassen på rankingen. Da ryker alt på en gang, forteller han.

Det vil i så fall falle 27-åringen tungt for brystet. Overfor NRK innrømmer han nemlig at førsteplassen på rankingen betyr svært mye for ham - mer enn en VM-tittel.

– VM er en turnering, mens man må vise at man er god over flere år på rankingen. Det at jeg har holdt den (førsteplassen) i sju år, er egentlig en større prestasjon enn det en VM-tittel er, sier Carlsen.

Saken fortsetter under bildet

Magnus Carlsen under europacupturneringen i Hellas.

– Må være bedre

Carlsen-manager Espen Agdestein fortalte nylig til NRK at trusselen fra Caruana gir ham ekstra motivasjon.

– Han liker det ikke. Han har ligget på topp lenge. Det gir han ekstra motivasjon. Men det viktigste for Magnus er å få en god følelse og en fin oppladning til VM-kampen.

Derfor er også turneringen i Hellas en kjærkommen anledning for Carlsen til å plukke poeng og å holde Caruana unna førsteplassen.

Det kan han trenge. VM-motstanderen er for øyeblikket på andreplass på rankingen, og puster Magnus Carlsen i nakken.

– Det er første gang på noen år man er enig om at det er de to beste spillerne i verden som møtes. Det er ingen som betviler det, og det betyr at det er min tøffeste motstander så langt. Jeg må være bedre enn jeg var i den forrige matchen, understreker verdenseneren.

– Men hadde jeg trodde jeg skulle tape, så hadde jeg ikke vært med, smiler han.