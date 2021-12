Noreg opna den siste turneringa før VM med å knuse regjerande verdsmeister Nederland med 15-mål, før dei slo Sør-Korea 35–23 etter å ligge under 11–13 ved pause.

I den siste kampen mot Russland gjekk det tyngre. Russland vann 29–28 etter å ha skåra med den aller siste ballberøringa i kampen.

Mot Russland noterte ikkje målvaktduoen Katrine Lunde og Silje Solberg seg for ei einaste redning, og Noreg låg under med tre mål ved pause.

– Heldigvis ser vi ikkje det ofte. Eg håpar ikkje det skjer igjen. Det var tungt, men vi skal berre jobbe vidare, så trur eg at vi skal klare å unngå at begge får ein slik dag igjen, seier målvakt Lunde til NRK om dei uteståande redningane.

Mot Russland noterte ikkje målvaktduoen Katrine Lunde og Silje Solberg seg for ei einaste redning. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NRKs handballekspert Geir Oustorp er optimistisk før meisterskapen, men peiker nettopp på målvaktsredningar som ein av nøklane for Noreg når VM kastast i gang.

– Forsvaret vårt er avhengige av målvakter som reddar ballen og får meir hjelp enn det blei i kampen mot Russland. Vi får ikkje kontringar når vi ikkje får redningar, og då mistar vi ein stor kraft som vi har i spelet vårt, seier NRKs ekspert etter turneringa.

– Har breidda og rutinen

Men Oustorp ser også positive sider ved det han har sett i Noregs oppkøyringsturnering.

– Vi har stor breidde i troppen vår og vi har fått spelt inn fleire av spelarane som er «nye», men det er liten tvil om at vi er avhengige av våre mest rutinerte spelarar, seier han.

Oustorp trur at Noreg er klare for å kjempe om medaljane. Han forventar at Noreg skal spele seg i form gjennom gruppespelet, der Kasakhstan, Iran og Romania ventar, etterfølgt av mellomspelet, før ein forventa kvartfinale står for tur.

Og i forkant av turneringa peikar Oustorp på to nasjonar som favorittar.

– Noreg er gullfavorittar saman med Frankrike, fordi vi har breidda og rutinen inn i eit meisterskap, seier han.

Emilie Hovden fekk sine første landslagsminutt med handball på heimebane i Bergen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Drøymer om gull

Blant dei nye spelarane som fekk speletid i oppkøyringa finn ein Emilie Hovden, som fekk sin landslagsdebut på samlinga, medan Maren Aardahl hadde ein landskamp tidlegare.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er klar på kva han forventar av laget. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Og inn mot meisterskapet er landslagssjef Thorir Hergeirsson klar på kva han forventar av laget.

– Eg forventar at vi slost med nebb og klør for å vinne forsvar og kvart angrep, og ta oss fram sakte men sikkert. Først til cupspelet, og derfrå veit vi kva som gjeld, seier han.

Og landslagskaptein Stine Bredal Oftedal er klar for å kjempe om gullet i Spania.

– Det er det vi håpar på og drøymer om. Det er tidleg å seie, men det er sjølvsagt det vi jobbar for kvar einaste dag og trening, seier ho.