– Det er helt surrealistisk å stå her igjen med en semifinaleplass, forteller en rørt Bjarte Myrhol til NRK.

Ungarn ble feid av banen da Norge sikret seg en historisk semifinale i VM.

Spesielt i første omgang kjørte Norge regelrett over motstanderen og knuste all spenning.

– De beste fra et norsk herrelandslag

Strekspiller Bjarte Myrhol mener den ekstremt sterke norske laginnsatsen i VM er nøkkelen for suksessen. Nå skal Norge spille en historisk semifinale.

PRESTASJON: NRKs håndballekspert Håvard Tvedten vil ha slutt på snakket om Norge–Brasil etter håndballguttas prestasjon. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Som håndballspiller er det noe av det største du kan være med på. Måten vi har levert på hele veien tror jeg er det beste fra et norsk herrelandslag. Og det sier jo litt, forteller Myrhol til NRK.

Myrhol får støtte av NRKs håndballekspert Håvard Tvedten. Han mener at det håndballgutta er i ferd med å utrette i Frankrike er bedre enn det Norges landslags i fotball klarte i samme land sommeren 1998.

– Jeg ser ingen andre prestasjoner som overgår dette. Å komme til en semifinale i et VM, kanskje det største VM som er spilt, er en fantastisk prestasjon. Vi må bare ta av oss hatten for de norske guttene, forteller Tvedten, og utdyper:

– Nå gidder jeg ikke å høre om Brasil–Norge i VM i 1998 lenger, fordi dette overgår alt.

Hærfører Sander Sagosen mener at dette viser at Norge nå også er på vei mot toppen på herresiden i håndball.

– Dette kan gå hele veien. Det er ikke mange som trodde på meg da jeg sa vi kunne nå en semifinale, og nå står vi her. Vi er helt oppe i verdenstoppen, forteller Sagosen til NRK.

– Viser en sult

NRKs håndballekspert Øystein Havang hyller både den enorme norske laginnsatsen og trener Christian Berge for at det norske laget har kommet så langt i VM.

ELLEVILL JUBEL: Her jubler Sander Sagosen, Joakim Hykkerud og Christian Berge for semifinaleplassen. Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP

– Det er ikke tvil om at Berge er mye av årsaken til at vi har nådd så langt, forteller Havang til NRK.

Berge ikke bare er fornøyd med å komme til semifinalen, men ønsker å komme seg ta seg helt til finalen. Spesielt etter at de kom til semifinalen i fjor.

NRKs håndballekspert forteller at stilen og innstillingen til Berge smitter over på spillerne.

– Han har en veldig flott innvirkning på de han jobber med. Han har ekstrem tro på prosjektet sitt og denne troen har han klart å flytte over på spillerne. Måten han snakker om de neste kampene viser at det er en sult og at han har tro på at Norge kan gå hele veien, forteller Havang.