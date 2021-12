NRKs ekspert om regelbrudd: – Har følelsen av at man burde ha disket halve feltet

En seer skrev nemlig inn til sportspraten i NRKs digitale vinterstudio, der han stilte følgende spørsmål:

– Løpere som står utenfor sporet, har en tendens til å småskøyte hele tiden. Er det lov? Hvis ikke, hva blir gjort med det?

Da ble Torgeir Bjørn fryktelig engasjert:

– Det er et veldig godt spørsmål. Mitt svar er at det gjøres veldig lite. For lite. Man har sett i altfor stor grad mellom fingrene med det, svarte han på direkten.

– Enkelte ganger har jeg følelsen av at man burde ha disket halve feltet. Det er langt strengere i tradisjonell langrenn, og det er noe av det vi skal følge utover vinteren. Om de tar tak i dette, eller ikke, fortsatt langrennseksperten.

Kommentator Ole Kristian Stoltenberg var enig:

– Du er inne på noe relevant, svarte han, og la til at tradisjonelt langrenn og langløp følger samme regelverk, og at det derfor skulle ha vært dømt på samme måte.

HER SVARER EKSPERTENE: I denne videoen kan du høre seansen der Torgeir Bjørn og Ole Kristian Stoltenberg svarer på spørsmålet om regelbrudd. Du trenger javascript for å se video. HER SVARER EKSPERTENE: I denne videoen kan du høre seansen der Torgeir Bjørn og Ole Kristian Stoltenberg svarer på spørsmålet om regelbrudd.

Er ikke lov til å skøyte

Det er ikke lov til å ta skøytetak i klassiskrenn hverken i tradisjonelt langrenn, eller i langløp. Likevel kunne man likevel se løpere som til stadighet tok skøytetak ved siden av løypa.

– Poenget er at når du står utenfor sporet, så er det vanskelig å få skiene til å gå rett frem. Står du i spor, så er det meste gjort. forklarte Bjørn underveis av dagens konkurranse.

– Det er ikke besvisst juks, men det er viktig at du ikke legger noe trykk i taket, slik at du får et ordentlig skøytetak.

– Vi går jo fristil

Også Martin Johnsrud Sundby stusser på håndhevelsen av reglene.

– Det er en uting at man ikke skal stå i sporet når det er spor. Den fighten er jeg nødt til å ta. Vi går jo fristil, sier han etter rennet.

37-åringen ble til slutt nummer fire etter et temmelig kaotisk renn. Først brakk han staven hele to ganger før han hadde gått to kilometer, og deretter måtte han gå med ulik lengde på stavene resten av løpet.

– Jeg får nok ganske vondt i ryggen i morgen, tror Sundby.

Det var svenske Emil Persson som gikk hen og vant rennet. Han er ikke enig i at mange skøytet.

– Så mye skøyting var det ikke. Det har vært verre før. Alle oppførte seg bra, oppsummerer vinneren.