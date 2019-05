NRKs ekspert mener Carlsen nærmer seg tidenes beste

Magnus Carlsen fortsetter storspillet han har vist den senere tiden.

I Abidjan Grand Chess Tour åpnet han med fire seire og tre remis, og allerede før siste parti fredag er det klart at Carlsen har vunnet hurtigsjakkturneringen.

Carlsen spilte remis med Ding Liren i nest siste runde.

Hikaru Nakamura var den eneste med sjanse til å innhente nordmannen, men han måtte nøye seg med remis mot Wesley So. Carlsen er dermed tre poeng foran Nakamura før den siste runden.

Det gjør at han klatrer ytterligere på ratinglistene, og lukter på det magiske 2900-tallet i hurtigsjakk igjen. Før det siste partiet mot Wei Yi er Carlsen oppe i 2897,6. Hans egen verdensrekord i hurtigsjakk er på 2919, og ble satt i juni 2017.

– Hvis jeg hadde blitt spurt om 2900 for noen uker siden, jeg ville sagt at det er umulig, sa Carlsen i et intervju etter seieren i Grenke Chess Classic i slutten av april.

Turneringen avsluttes med lynsjakk både lørdag og søndag.

IMPONERT: NRKs ekspert Torstein Bae. Foto: Ole Kaland / NRK

69 partier uten tap

NRKs ekspert Torstein Bae mener det mest imponerende er at nordmannen er tilbake på nivået han holdt mellom 2013 og 2015.

– Da var han verdens ubestridte ener, sier Bae.

– Men så kom en tung periode der han såvidt klarte å forsvare VM-tittelen som en av mange jevne spillere. Han slet med selvtilliten, og mange fryktet at glansperioden var over. Men det som har skjedd etter at han forsvarte VM-tittelen mot Caruana i høst, viser at han har fått enormt med selvtillit. Nå er han igjen den suverene spilleren som jakter rekorder. Det er bare Carlsen mot Carlsen nå, fortsetter Bae.

28-åringen utvider også sin stadig mer imponerende rekke av partier i alle formater uten tap. Den teller nå 66 partier siden forrige nederlag. Sergej Tiviakov har rekorden, med 110 partier i klassisk sjakk uten tap.

Mener han nærmer seg Kasparov

Det får Bae til virkelig å dra frem supperlativene. Han mener Carlsen nå er nærmere å være tidenes beste sjakkspiller.

– Russiske Gary Kasparov holdt VM-tittelen i 15 år og var verdensener i 20 år, så mange holder ham som tidenes beste. Men konkurransen er hardere nå, og VM arrangeres oftere, så det Magnus gjør er uhyre sterkt, sier Bae.

De offisielle rankinglistene kommer ut én gang i måneden, men på liverankingen står Carlsen nå med 2875,4 poeng i klassisk sjakk. Det er bare sju poeng bak hans egen verdensrekord på 2882, satt i mai 2014.

Det betyr at Carlsen kan slette rekorden i Norway Chess som begynner 3. juni.

De to neste dagene skal det spilles 18 lynsjakkpartier i Abidjan. Også i lynsjakk er Carlsen soleklar verdensener.

Turneringen er den første i Grand Chess Tour, som er sjakkens svar på Mesterligaen. Det er første gang en regjerende verdensmester spiller på det afrikanske kontinentet.