NRKs ekspert kritisk til håndteringen av «hoppkrisen»: – En uskreven regel

Det norske hopplaget hadde ingen optimal start på verdenscuphelgen i østerrikske Hinzenbach. Fire av fem kvinner sto uten ski, da bagasjen aldri ble sendt fra Gardermoen. Samme antall sto til start fredag.

Regjerende verdenscupvinner sammenlagt for tredje året på rad, Maren Lundby, sto over.

– Det var en avgjørelse jeg tok, sier Lundby til NRK.

Lundby hadde muligheten til å hoppe med ti centimeter for korte ski, men den sjansen ville hun ikke ta. Torsdag øynet hun fortsatt muligheter til å bli historisk med sin fjerde sammenlagtseier på rad. Da NRK ringer henne fredag, har hun mistet troen.

– Den verdenscupen sammenlagt ryker nok likevel, så da tenkte jeg at jeg bare sto over i dag og forbereder meg maksimalt til i morgen, sier hun.

KJIPT: Maren Lundby har ikke fått det helt til å stemme i hoppbakken så langt i år. Foto: Geir Olsen / NTB

– De andre valgte å hoppe med for korte ski. Hvorfor gjorde ikke du det?

– Det var ingen god oppladning i går. Jeg fikk ikke gjort noe forberedelser, og å hoppe med ti centimeter kortere ski, det ville ikke vært optimalt. Da ville jeg heller bruke dagen og sørge for at jeg er i en posisjon hvor jeg kjemper om seieren, erkjenner hun.

«Uskreven regel»

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, støtter Lundbys avgjørelse hundre prosent, men stiller seg kritisk til andre hoppnasjoner. Til tross for at det er over 60 utøvere til start i helgens tre renn i Hinzenbach, var det ingen som hadde ski i tilnærmet riktig størrelse for henne.

– Det er ikke forsvarlig å hoppe med så korte ski. Jeg støtter den avgjørelsen, men jeg syns fortsatt det er veldig rart at de ikke har fått tak i ski i riktig størrelse til henne, sier Remen Evensen til NRK.

Han presiserer at det er en «uskreven regel» i hoppmiljøet.

– De fleste har to par ski. Jeg forstår ikke at de andre nasjonene ikke skjønner at neste gang er det de som står i Norge uten ski, og som må låne av andre norske utøvere. Det er en uskreven regel. Slik gjør man bare.

– Mener du at konkurrentene ser på henne som en trussel?

– Jeg tror det er der hovedproblemet ligger. Folk har ikke kjempelyst til å gi en stor konkurrent muligheten til å konkurrere. Det har man ikke, men det er fortsatt en uskreven regel. Det gjør vi bare, sier Remen Evensen.

– Tror du de fikk det litt som de ville nå?

– Ja, om jeg hadde vært i situasjonen til Marita Kramer, som leder sammenlagt, og vet hva Lundby kan gjøre på sitt aller beste, så hadde vi nok koset oss litt ekstra i skiftebua og tenkt at det var lurt for oss at ho ikke kom på i dag. Det er det ikke tvil om. Samtidig er det sikkert litt bismak om man satt med et par ski man visste man kunne lånt bort til en utøver som ikke fikk hoppa, sier han.

Landslagssjefen selv, Christian Meyer, opplevde at nasjonene var imøtekommende. Ski ble lånt av Tyskland, Østerrike og Frankrike til Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørnseth.

FORNØYD: Landslagssjef Christian Meyer takker for hjelpa de fikk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Strøm hoppet med åtte centimeter for korte ski og Bjørnseth ble disket grunnet for lange ski.

– Det var veldig, veldig bra. De kastet seg rundt og fikk sendt ski til oss etter lagledermøte i går. Det var ikke mange som hadde lange nok ski, og uheldigvis fikk Thea én centimeter for lange ski. Vi kunne ikke kappe og sage i lånte ski, det hadde også blitt gærent. Det var ikke lett å gjøre noe riktig i dag, oppsummerer Meyer til NRK.

Revansjesugen

Neste hopprenn er lørdag, og heldigvis for hoppjentene er skiene endelig på plass i Østerrike. En offensiv og pigg Maren Lundby har brukt dagen til å lade opp, og allerede i morgen forventer hun at det smeller.

– Jeg skal love deg at jeg er skikkelig revansjesugen. Jeg kjenner på at nå er det min tur, sier Lundby.

– Hva gjør slikt med deg?

– Jeg må si det er veldig bra for meg. Det bygger seg opp, for det har vært mye trøbbel en god stund nå. I starten var jeg ganske likegyldig, men etterhvert blir man bare mer og mer forbanna. Det er da jeg drar frem det beste i meg. Jeg gleder meg så utrolig til å hoppe fremover.

LEDER: Østerrikske Marita Kramer leder verdenscupen med 247 poeng til Maren Lundby. Foto: Andreas Schaad / AP

Ekspert Evensen håper at det er dette som skjer, for etter å ha kikket på sammenlagtlista, mener han at ingenting er kjørt enda.

– Det er ingenting som er avgjort med å være 247 poeng bak. Hvis hun skrur på bryteren og vinner resten, så kan hun fremdeles vinne. Men når det kommer til sammenlagtseieren og muligheten til å bli historisk med fire verdenscupseirer, så er det aldri gunstig å stå uten utstyr og ikke ha muligheten til å konkurrere, avslutter han.