NRKs ekspert frykter straffekaos i VM-sluttspillet

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lørdag spiller Norge åttedelsfinale mot Australia i VM og det kan by på flere situasjoner hvor VAR blir innblandet. I alle fall hvis kampen må avgjøres i straffesparkkonkurranse.

NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg etterlyser mer effektivitet i situasjonene hvor dommeren skal bedømme om målvakten står på streken eller ikke, noe som har blitt en kinkig VAR-utfordring i årets mesterskap.

EKSPERT: Morten Morisbak Skjønsberg. Foto: Øzgur Tufan / NRK

I kampen mellom Skottland og Argentina tok det flere minutter mellom den første og andre straffen ble tatt.

– Må være mer varsom enn tidligere

– Det burde være en grei sak å sjekke raskt. Men med mer øving vil det bli bedre, sier Skjønsberg.

FORKLARER: Dommer Ri Hyang-ok brukte nesten et minutt på å forklare Skottland-keeper Lee Alexander at hun må holde seg på streken i det straffesparket tas.

– Er reglene for pirkete?

– Ja, noen ganger synes jeg det blir det. Som forsvarsspiller og keeper man må være mye mer varsom enn tidligere. Jeg tror for eksempel ikke at Norge hadde fått straffe mot seg mot Frankrike hvis det ikke hadde vært for VAR.

Skjønsberg frykter nå at straffesparkkonkurransene i sluttspillet kan ta lang tid.

– Det er en fare for det, sier NRK-eksperten.

Straffesituasjoner og VAR har hatt sitt preg på årets fotball-VM. Først ut var dobbeltstraffen til Frankrike mot Nigeria. Og noen dager senere var det duket for nye straffekontroverser i kampen mellom Skottland og Argentina.

Se den omdiskuterte straffesituasjonen her Du trenger javascript for å se video.

I begge tilfeller ble det blåst for ny straffe fordi målvakten hadde beveget seg ut fra streken da straffen ble skutt. Og i begge tilfellene ble det bom på første straffe og mål på den andre.

Les også: Landslagstreneren visste ikke at Herlovsen aldri hadde tatt straffe for Norge før

Fredag kveld kom beskjeden om at keeper iallfall slipper gult kort om hun går for tidlig, ellers ville man risikert at keepere ble utvist og utespillere måtte overta i mål i straffekonkurransene.Synes dommerne har vært for strenge

Norges målvakt, Ingrid Hjelmseth, synes at dommerne har vært i overkant strenge i noen situasjoner.

NORGES MÅLVAKT: Ingrid Hjelmseth synes at dommerne til tider har vært i overkant strenge. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

– Nå er det litt ekstremt. Jeg likte det i utgangspunktet bedre før, at hvis keeperen fikk en fordel av å være for tidlig ute så skal straffen tas på nytt, men om ikke lar de det gå. Vi må bare forholde oss til det, sier den rutinerte 39-åringen til NRK.

Skjønsberg holder Australia som favoritter i lørdagens kamp.

– Det er et bra lag. Norge har absolutt gode sjanser til å vinne, men jeg anser Australia som favoritter, sier han.

Åttedelsfinalen i VM mellom Norge og Australia ser du på NRK1 lørdag klokken 20:50.

Les også: Et VM som kan forvandle kvinnefotballen