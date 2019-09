NRKs egne bilder viser hva som skjedde: Rodal var i tvil

Situasjonen er grunnen til at det hele fredag kveld har hersket kaos og tvil om hvorvidt yngstebror Ingebrigtsen får løpe VM-finalen på distansen.

Konklusjonen er at det får han.

– Jeg synes i utgangspunktet, da jeg så hovedsignalet eller bildene på stadion, at det var strengt. Men når jeg ser det fra denne vinkelen, der han passerer en løper i en kritisk fase av løpet med å gå på innsiden av der det egentlig er for trangt, da har jeg større forståelse for at juryen har valgt som de gjorde, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal om bildene du kan se øverst i denne saken – og fortsetter:

– Det var et løp med for stor risiko og det er unødvendig når de er så gode som er de nå. Da går det an å velge litt tryggere valg, sa Rodal før avgjørelsen ble gjort om.

Måtte over lista

Først: Vi skrur tiden tilbake til rundt 19.00 fredag. Jakob Ingebrigtsen skal forsøke å kvalifisere seg til VM-finalen på 5000 meter.

Han havner litt bakpå til å begynne med og etter hvert gjør alt han kan for å avansere i feltet. Til slutt forsøker han å gå forbi flere konkurrenter ved «lista», eller det som markerer den innerste banen. De første bildene fra TV-sendingen viser kun hva som skjer «forfra».

Der kan det se ut som Jakob Ingebrigtsen blir dyttet ut av løpebanen – eller som han selv sier, at det ikke var hans skyld. Han forklarer blant annet selv til NRK at de to foran ham «sprang mye ut og inn».

Her kan du se situasjonen fra TV-produksjonen.

Jakob tråkker utenfor banen

– Mer tydelig og forståelig disk

Men NRKs egne bilder, som du kan se i toppen av denne saken, viser imidlertid at Ingebrigtsen for eksempel ikke ble dyttet, slik at han ble nødt til å ta tre steg utenfor banen.

– Når alternativet for å avansere er å gå på yttersida der det er plass, så blir det for risikabelt å velge å prøve seg på innsiden som Jakob gjør, sier Rodal.

– Jeg synes fortsatt det er vanskelig, men jeg skjønner (den primære diskvalifikasjonen) bedre etter å ha sett dette.

NRK-EKSPERT: Vebjørn Rodal, her avbildet under et tidligere friidrettsmesterskap. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Protest og anke

Jakob Ingebrigtsen løp i hvert fall i mål og kvalifiserte seg med god margin. Noen minutter senere gjorde brødrene hans det samme. Jubelen stod i taket i den norske leiren over at de tre løperbrødrene var i en VM-finale sammen.

Så kom beskjeden om at Jakob Ingebrigtsen var å regne som «diskvalifisert». Senere ble det klart at Storbritannia hadde lagt inn en protest på 19-åringens løp. Deretter anket Norges Friidrettsforbund (NFIF) saken.

Cirka klokken 22:55 fredag kveld ble det endelig klart at Ingebrigtsen ikke blir disket likevel.

Kommunikasjonssjef Norges Friidrettsforbund, Knut Skeie Solberg, leste opp grunnen:

«Juryen har vurdert video og konkludert med at alle steg utenfor streken kommer av kontakt med konkurrenter. Ingen fordeler kom av dette. Juryen godkjenner derfor anken».

Dermed løper alle tre brødrene finale mandag kveld.