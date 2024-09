Så fantastisk lett ut i steget fra første sekund. Tenåringen vartet opp med fine kombinasjoner med rekkekameratene på venstresiden, og han varierte fint mellom innlegg mot Haaland og kombinasjonsspill. Snytt for straffe? Leverte første omgangs høydepunkt med et fabelaktig raid like før pause. Traff til slutt Haaland med et innlegg som burde gitt 1-0 til Norge. Herjet tidvis med sidebacken sin og var Norges farligste offensive våpen gjennom hele kampen. Byttet ut i kampens 84. minutt.