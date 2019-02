– Jeg har jo både kjent på og følt at jeg må bevise ganske mye for å bli sett og anerkjent. Det har vært vanskelig mange ganger, sier Hanne Gussow Thoresen.

Thoresen er landslagstrener på skiskytterlandslaget og trener utviklingslandslaget for kvinner U23.

Hun er også en av svært få kvinnelige trenere i Norge på landslagsnivå.

Men det har vært en lang vei å komme dit for kvinnen. Det tok henne 13 år fra hun fullførte trener 3-kurset til hun ble juniorlandslagstrener.

– Jeg har vært nær ved å gi opp mange ganger, sier Thoresen.

Hun er antagelig ikke alene om å føle det slik.

En undersøkelse NRK har foretatt blant samtlige særforbund i Norge, viser at andelen kvinner med landslagskontrakt i dag kun er på 18 prosent. Med andre ord: Hele 82 prosent av landslagstrenerne er menn.

I 2018 kunne NRK også fortelle om enorme lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige idrettsutøvere.

– Må jobbe videre

Tallene er ikke oppmuntrende lesning for Norges idrettsforbund (NIF).

Forbundet vedtok nemlig i sin programerklæring for arbeidet 2016 - 2019 at man skulle «engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller. NIF og flere særforbund ser nå på hva som skal til for å få reell likestilling i norsk idrett».

Det var i 2016. I 2019 innrømmer Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund, at de gjerne skulle sett helt andre tall i denne NRK-undersøkelsen.

– Men dette handler nok om de samme utfordringene som vi ser når det gjelder kvinnelige ledere og andre roller i samfunnet, mener hun.

– Vi må bare jobbe videre med de tiltakene som blir rapportert inn som utfordringer.

– Mangel på forutsigbarhet

Juniortrener Hanne Gussow Thoresen tror at mye av årsaken til at det fortsatt er så få kvinner i toppstillinger i idretten, skyldes mangel på forutsigbarhet i jobben.

– Innenfor idretten går det på engasjementskontrakter som kanskje varer ett år av gangen.

Det samme inntrykket sitter Idrettsforbundet igjen med.

IKKE FORNØYD: Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund. Foto: Dag Oliver

I en stor trenerundersøkelse som NIF gjennomførte i 2018, fortalte kvinnene at de forventet mer rammer rundt stillingen sin enn det menn forventet. På det området må idretten bli flinkere, innrømmer Veum.

– Det er mer enn det idretten i dag er i stand til å tilby, så vi er nødt til å tilpasse trenerstillingen slik at kvinner vil søke og bli trenere, sier hun.

– Når kvinnene sier at de trenger tryggere rammer i ansettelsesforholdet, så må vi ta tak i det.

– Vil være der for barna

Vår mest erfarne og suksessrike skiløper, Marit Bjørgen, har hatt ambisjoner om å bli trener etter at hun la opp. Hun er ikke overrasket over tallene i NRKs undersøkelse.

Selv om hun er forsiktig med å gi noe fasitsvar på hvorfor det er slik, mener hun kvinner ofte prioriterer familien.

– Akkurat nå skal jeg bli mamma for andre gang. Selv om jeg har ambisjoner om å bli trener på lang sikt, så ønsker jeg heller å være til stede for barna mine her og nå.

– Men vi har jo hatt noen kvinnelige trenere. De som virkelig har hatt lyst, har fått det til, påpeker hun.